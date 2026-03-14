Fechas, horarios y televisiones de la jornada 30 en LALIGA EA SPORTS
Se disputará del Viernes Santo al Lunes de Pascua (3 al 6 de abril)
LALIGA ha publicado los horarios, fechas y televisiones de los partidos correspondientes a la jornada 30 de LALIGA EA SPORTS. Será la que se disputará entre el Viernes Santo y el Lunes de Pascua. O lo que es lo mismo, del 3 al 6 de abril. Tras disputar la vigésimo novena fecha, entramos de lleno en la parte decisiva del campeonato, con los últimos encuentros del curso.
Estos son los horarios de cada uno de los partidos:
Rayo Vallecano - Elche CF: viernes, 3 de abril, 21.00 horas, Estadio de Vallecas.
Real Sociedad - Levante UD: sábado, 4 de abril, 14.00 horas, Reale Arena.
RCD Mallorca - Real Madrid: sábado, 4 de abril, 16.15 horas, Estadi Mallorca Son Moix.
Deportivo Alavés - CA Osasuna: sábado, 4 de abril, 18.30 horas, Estadio de Mendizorroza.
Atlético de Madrid - FC Barcelona: sábado, 4 de abril, 21.00 horas, Riyadh Air Metropolitano.
Getafe CF - Athletic Club: domingo, 5 de abril, 14.00 horas, Coliseum.
Valencia CF - Celta: domingo, 5 de abril, 16.15 horas, Mestalla.
Real Oviedo - Sevilla FC: domingo, 5 de abril, 18.30 horas, Estadio Carlos Tartiere.
Real Betis - RCD Espanyol: domingo, 5 de abril, 21.00 horas, Estadio La Cartuja.
Girona FC - Villarreal CF: lunes, 6 de abril, 21.00 horas, Estadi Montilivi.