Tito González Sevilla, 14 MAR 2026 - 07:23h.

"Me siento feliz cuando veo a compañeros que progresan, cuando veo a compañeros que escuchan"

El Sevilla respira con Azpilicueta

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¿Seguirá César Azpilicueta en el Sevilla FC cuando acabe la temporada? Esa es una de las preguntas que se hace el sevillismo en estos momentos, y tiene una respuesta fácil y una no tan sencilla. Si juega todos los partidos de aquí a final de temporada, renovará automáticamente un año más. Hasta ahí bien, “ojalá”, que diría Matías Almeyda, pero el quid de la cuestión es que está apercibido y si ve una sola tarjeta amarilla más ese objetivo de alcanzar las 25 apariciones se esfumará.

El central navarro ha concedido una entrevista en exclusiva a ElDesmarque, en la que habla sobre su posible continuidad en Nervión, pero sin terminar de aclarar qué va a suceder una vez llegue el 30 de junio. “Pienso en el día a día, cuando van pasando los años ya lo ves de otra forma y de nada sirve el pensar en lo que va a pasar en el futuro, porque cada día el fútbol va de un lado a otro muy rápido y al revés”, explica.

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“Disfruto de estar aquí, de poder entrenar, cuando me pongo las botas, cuando salgo, cuando compito, eso me llena y por eso vine aquí, si no, no hubiera venido”, explica el veterano defensa, que indica también los motivos por los que se decidió a continuar su carrera en el Sevilla tras pasar por clubes como el Chelsea o el Atlético de Madrid, acostumbrados a luchar por todo. “Este proyecto me producía esa ilusión, esa ambición también de poder ayudar al club, al equipo, a los compañeros”.

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El día a día y el futuro

Uno de los roles que Azpilicueta ha asumido en el Sevilla es el de mentor. A su alrededor hay mucha juventud, y desde la experiencia del que ha alcanzado grandes cotas se puede instruir a los más noveles. “En ese día a día también me siento feliz cuando veo a compañeros que progresan, cuando veo a compañeros que escuchan. En esa labor también, no solo en el terreno de juego”, añade.

La temporada, eso sí, ha estado marcada por los diversos problemas físicos que ha sufrido, como ya le sucediera el año pasado en el Atlético. “Sí que he tenido esas pequeñas lesiones que me han impedido tener continuidad, pero aquí siempre se da al máximo cada día”, comenta Azpilicueta.

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Y, finalmente, su visión sobre el futuro. “A día de hoy acabo el contrato el 30 de junio, esa es la realidad. Luego ya iré moviendo, pero día a día yo creo que se disfruta todo mucho más”, dice un futbolista que ha caído de pie, a pesar de que las lesiones no le han respetado. Su continuidad, en estos momentos, está en el aire.