Javi Rayo 15 JUN 2026 - 08:23h.

Aleksandre Topuria le hizo una pregunta a su hermano y la respuesta le valió para saber que algo no iba bien

Justin Gaethje acaba con la imbatibilidad de Ilia Topuria y se proclama campeón de la UFC

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Ilia Topuria ha caído derrotado ante Justin Gaethje en su combate en la UFC ante la atenta mirada de Donald Trump. El peleador hispano-georgiano nos ha dejado unas imágenes a las que no estamos nada acostumbrados. En sus 17 victorias previas, Ilia Topuria había acabado sin prácticamente un sólo rasguño. Una imagen que dista mucho a lo que hemos presenciado esta madrugada.

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Desde el segundo asalto, el peleador estadounidense cortó la cara de Ilia, provocando heridas de las que brotaba sangre y que repercutieron en una gran hinchazón de los ojos del hispano-georgiano. Topuria casi no podía ver y así se lo transmitió a su hermano Aleksandre. "No puede ver, llamad al doctor, no puede ver", se le escuchaba a Aleksandre. Aunque en ese momento se decidió que el combate continuara (previo chequeo por parte del médico de la contienda), el pequeño de los Topuria ya se puso en alerta. Dejó continuar a su hermano pero viendo los derroteros que estaba siguiendo el combate decidió pararlo en el descanso previo al quinto y último asalto.

Una vez fue declarado ganador Gaethje, Aleksandre Topuria no se separó ni un solo instante de su hermano. Sosteniéndolo y ayudándolo ante las dificultades para sostenerse en pie. Aunque lleva años peleando en solitario, Aleksandre ha sido siempre un fijo en la esquina de Ilia durante sus últimos combates. Ante Gaethje, estuvo muy pendiente de aconsejar a su hermano para intentar darle la vuelta a la pelea, aunque finalmente no pudo ser.

Ilia Topuria se tomará ahora muchos meses de descanso. No sólo para recuperarse de las heridas, si no para estudiar bien quién puede ser su próximo rival y o si por el contrario pide la revancha por el título de campeón a un Gaethje que acabó el combate pletórico y casi sin rasguños. Tras años sin rival, Ilia Topuria parece haber dado con su kriptonita.