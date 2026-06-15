Javi Rayo 15 JUN 2026 - 07:09h.

El hermano de Ilia Topuria pidió parar la pelea por las lesiones

La petición del hermano de Ilia Topuria al médico al verle sufrir que evitó un mal mayor: "Acabamos con la pelea"

Compartir







Y llegó la primera derrota para Ilia topuria. Tras una racha de imbatibilidad de 17 combates ganados, Justin Gaethje se llevó la victoria ante Donald Trup en la Casa Blanca. Aunque los dos primeros asaltos fueron para el peleador hispano-georginano, el estadounidense le dio la vuelta a la pelea e infringió mucho daño sobre Ilia. El médico acabó con el combate tras el cuarto asalto -tras la petición del hermano de Ilia- debido a las lesiones en la cara de un Ilia Topuria que casi no podía ver por sus ojos.

Con esta derrota, Topuria, que terminó con la cara ensangrentada, perdió la condición de invicto en su carrera y no pudo revalidar el título de campeón del peso ligero de la UFC. Aunque Topuria pedía continuar la pelea una vez finalizado el cuarto asalto, los jueces y médicos consideraron que no podía seguir. Gaethje, el nuevo campeón, derrotó a Topuria en el octágono instalado en el jardín sur de la Casa Blanca y en el que Trump estuvo sentado en primera fila junto a la primera dama, Melania.