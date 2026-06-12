Redacción ElDesmarque Madrid, 12 JUN 2026 - 08:33h.

'El Matador' apoya al luchador irlandés en su regreso a los octógonos

El 'dineral' que se lleva Ilia Topuria por combatir en la Casa Blanca: un bono inédito en la UFC

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Ilia Topuria tiene la mirada puesta en su próximo combate ante Justin Gaethje, pero eso no le ha impedido mojarse sobre una las peleas que más expectación ha generado desde su anuncio y que tendrá lugar en UFC 329: Conor McGregor vs. Max Holloway. El campeón hispano-georgiano ha hablado durante el 'media day' del 'UFC Freedom 250', el evento que se celebrará en la Casa Blanca en la madrugada del domingo 14 al lunes 15 de junio y que contendrá su combate contra Gaethje como plato fuerte. Topuria ha sido preguntado por Eurosport sobre el regreso de McGregor a los octógonos y ha sido claro con quien apoya y lo que supondría combatir contra el irlandés.

Ilia Topuria apoya a Conor McGregor

El luchador hispano-georgiano no ha dudado en mojarse sobre quien apoya en el combate entre Conor McGregor y Max Holloway y ha elegido al irlandés como su favorito. "Ojalá que gane. En el estado que se mostró Max en su último combate, veo muy posible que Conor obtenga la victoria. Ojalá, voy a estar cruzando los dedos", confesó Topuria. 'El Matador' conoce bien al hawaiano ya que le noqueó en 2024 y fue la primera vez que el estadounidense perdía una pelea de esta manera.

Ilia Topuria fantasea con una posible pelea contra Conor McGregor

El campeón hispano-georgiano también abrió la puerta a la que sería una de las peleas más mediáticas de la historia de la UFC y es que, al ser preguntado por un posible combate contra Conor McGregor, no esquivó la propuesta. "Sería divertido, ¿no?", admitió Topuria. 'El Matador', siempre ha sido comparado con el irlandés y una victoria supondría un golpe sobre la mesa en cuanto a su estatus en la historia de la competición. Todavía queda un mes para el regreso de McGregor así que el aperitivo perfecto para esa gran cita será el combate de Ilia Topuria frente a Justin Gaethje del próximo lunes 15 de junio.