Redacción ElDesmarque Madrid, 10 JUN 2026 - 10:07h.

El luchador hispano-georgiano tiene claro que este es el paso correcto y que cuando se retire volverá a España

Ilia Topuria se reta con el boxeador Ryan García: "Lo rompería antes de la decisión de los jueces"

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Ilia Topuria afronta una de las semanas más importantes de su trayectoria. El campeón hispano-georgiano se enfrentará a Justin Gaethje en el histórico evento que la UFC celebrará en la Casa Blanca, una cita sin precedentes para el mundo de las artes marciales mixtas. El combate se disputará en la madrugada del domingo 14 de junio al lunes 15 de junio a las 2:00h y, días antes de la pelea, 'El Matador' ha concedido una entrevista a Eurosport donde se ha sincerado sobre varios aspectos de su carrera. Además, tras las declaraciones de su rival sobre su reciente divorcio, Topuria ha respondido sin cortarse.

Ilia Topuria habla sobre su retirada de las MMA

A menos de seis días para uno de los combates más importantes de su trayectoria, Ilia Topuria se ha sincerado sobre su retirada de las artes marciales. "Llevo en el deporte desde que soy muy pequeño. Hice mi debut profesional a los 18 años, llevo doce años de mi vida aquí. Cada logro son recuerdos que me voy a llevar para el resto de mi vida, pero sí que es verdad que pienso al mismo tiempo que hay otro Ilia", confesó el hispano-georgiano. Pese a estar todavía invicto y ser una de las personalidades más importantes dentro de la UFC, Topuria cree que está ante los últimos años de su carrera. "Yo creo que estamos viviendo los últimos capítulos", dijo.

Ilia Topuria asegura que su cambio de residencia a Miami es el paso correcto

El luchador hispano-georgiano ha realizado uno de los cambios más importantes de su trayectoria al mudarse a Estados Unidos y abandonar España, pero asegura que esta nueva etapa es el paso correcto. "El cambio de residencia es definitivo. Ha sida una decisión que me ha costado tomar porque tengo a mis dos hijos viviendo en España, tengo a toda mi familia ahí, pero a veces uno tiene que priorizar cosas en su vida. Para mi carrera es lo mejor", explicó Topuria. Sin embargo, su intención una vez se retire es volver al país que le ha visto crecer como luchador. "Una vez me retire, que no va a ser muy tarde, volveré a España. Es el lugar donde quiero vivir y pasar el resto de mi vida", aclaró.

Ilia Topuria responde a Justin Gaethje antes del combate en la Casa Blanca

El combate entre Ilia Topuria y Justin Gaethje se ha empezado a calentar varios días antes de que suene la campana de inicio. El rival de 'El Matador' en el histórico evento de la UFC en la Casa Blanca, dejó unas polémicas declaraciones sobre la ex mujer del hispano-georgiano. "Pequeño c****n insufrible. Nunca he dicho nada de tu mujer. Ya estamos peleándonos, amigo". Topuria, no ha dudado en contestar. "Miraré a tu padre y le haré una simple pregunta: '¿Quién es ahora el bajito?' Te voy a destrozar, Justin", respondió Topuria.