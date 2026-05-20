Diego Páez de Roque 20 MAY 2026 - 13:05h.

Donald Trump tuvo un detalle con Ilia Topuria

Ilia Topuria dejará España y se mudará a Estados Unidos: "Están pasando muchas cosas"

Compartir







Cada vez falta menos para la primera defensa del cinturón del peso ligero de Ilia Topuria ante Justin Gaethje que tendrá lugar el próximo 14 de junio en los jardines de la Casa Blanca, en Estados Unidos. El luchador hispano-georgiano, mudado a EEUU, ha compartido su visita a Washington, su primer encuentro con Donald Trump o los entrenamientos en el país.

En el vídeo publicado en su canal de YouTube, Ilia Topuria mostró todo el viaje, comenzando con la llegada a Nueva York y el entrenamiento de Striking en Cruz MMA. “Que ciudad. ¿Sabéis lo que me gusta? Que ha habido seres humanos que pensaron en grande, han soñado grande. Los edificios como estos son de gente que han soñado en grande”, aseguró. Durante la sesión, protagonizó un emotivo momento, realizando una videollamada junto a su padre y su hermano, para hablar con sus hijos Hugo y Gio.

Tras ello, puso rumbo a la capital para tener el primer careo con su rival en la velada del próximo 14 de junio. Allí, atendió a los medios de comunicación y, junto al resto de luchadores del evento, se reunió con Donald Trump.

El regalo de Donald Trump a Ilia Topuria

El encuentro entre el peleador y el presidente de Estados Unidos fue público y corrió por las redes sociales. Sin embargo, lo que no se vio fue el detalle que Donald Trump tuvo no solo con Ilia Topuria, sino con los cuatro participantes de la veldada.

El presidente les entregó un medallón que suelen portar los militares, funcionarios o presidentes de la administración norteamericana, utilizados habitualmente en el 'coin challenge' tal y como explicó Ilia Topuria en su vídeo.

"Si tu entras en un bar y haces un "coin challenge", dejas esto en un bar con militares y policías, el que tenga la medalla de menos rango es el que paga, y esta es la medalla más alta porque es la del presidente, que es el que más rango tiene. Ahora, en cualquier bar que nos metamos, vemos a un soldado, salimos con esto. ¡Encima tenemos cuatro!", explicó entre risas.