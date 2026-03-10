Ilia Topuria carga contra Islam Makhachev: "Una vez más aparece con una excusa"

Jorge Morán 10 MAR 2026 - 18:30h.

La pelea con Islam estaba firmada para la Casa Blanca

Ilia Topuria, el regalo de cumpleaños de Donald Trump con su combate en la Casa Blanca

La pelea con la que todos soñaban en la UFC, finalmente no se dará. Este pasado fin de semana, Dana White desvelaba lo que sería la velada de la Casa Blanca, en dónde aparecía el nombre de Ilia Topuria. Mientras muchos esperaban que su rival fueses Islam Makhachev (28-1-0) en el peso welter, finalmente será Justin Gaethje (27-5-0) para encontrar al mejor en peso ligero.

Una noticia que no gustó nada a los aficionados, pero mucho menos al hispano georgiano. Aunque desde la UFC señalan que la lucha entre Topuria e Islam era una posibilidad, las informaciones de Marca lo desmienten, asegurando que las negociaciones estaban muy avanzadas y que todo se acabó torciendo este pasado viernes.

Algo que ha confirmado 'El Matador' en sus redes sociales, en las que ha explicado lo ocurrido y en la que no ha dudado en cargar contra Islam Makhachev en lo que podría haber sido una de las luchas del siglo en la UFC. Una 'baja' que se ha dado, según los informes de la compañía y las declaraciones de Dana White, por una lesión en la mano. "Aún no sé cómo de grave es ni cuánto tiempo le mantendrá fuera de combate", señaló.

Una lesión que para Topuria es una excusa más en las dadas por Makhachev para no enfrentarse dentro de un octógono. Habrá que esperar, pero la afición española, cada vez más grande gracias a Ilia, podrá volver a ver a su 'Matador' el próximo 14 de junio.

Comunicado de Ilia Topuria sobre la pelea en la Casa Blanca

Una vez más, Islam aparece con una excusa. Esta vez es una lesión.

Siempre supe que participaría en el evento de la Casa Blanca. Incluso cuando la UFC me dijo en un momento que no contarían conmigo para el evento, sabía que era parte de la negociación.

Cuando finalmente me dijeron que estaría en la cartelera de la Casa Blanca, mencionaron a Islam y no dudé ni un segundo en aceptar la pelea. Aunque la pelea aún no se había confirmado oficialmente, la cartelera de la Casa Blanca se anunciaría al día siguiente. Y cuando desperté, me enteré de que Islam se había lesionado.

Y entonces apareció Justin Gaethje. Una vez más, alguien más pagará por la huida del Islam. Ambos managers son unas ***y además feos como el infierno.

Justin, nos vemos en la Casa Blanca. No soy de los que humillan a la gente. Será rápido. Cuando despiertes, todo habrá terminado.