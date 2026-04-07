Fran Duarte 07 ABR 2026 - 10:29h.

Ilia Topuria será el gran reclamo durante la velada en la Casa Blanca el día del cumpleaños de Donald Trump

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Ilia Topuria se convertirá en el mayor reclamo durante la velada de UFC en la Casa Blanca el próximo 14 de junio, coincidiendo con el cumpleaños de Donald Trump. El hispanogeorgiano se medirá en combate contra Justin Gaethje en un lugar único y con la presencia de una de las personas más importantes del planeta. Eso sí, ni con esas se amilana el Matador y no duda en avisar al mismísimo presidente de los Estados Unidos para que no se pierda nada de lo que promete que va a ser un recital.

“Estoy sorprendido de cómo va a ser un evento dentro de la Casa Blanca”, adelanta Topuria en una entrevista en El Partidazo de la Cadena COPE y rompe una lanza a favor del dirigente estadounidense cuando le preguntan si ahora mismo va a querer que el gran protagonista de su cumpleaños sea un español, tal y como están las cosas con las relaciones internacionales de los dos países. “Yo no creo que tenga ningún problema con los españoles, la verdad. No lo he conocido personalmente, espero conocerlo ahora cuando vaya. Pero vamos, no creo que tenga ningún problema con los españoles, en primer lugar, yo no estaría en ese evento y, ahora que ya estoy, espero que me invite a la fiesta de su cumpleaños”, comentaba entre risas el luchador.

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El aviso de Ilia Topuria a Donald Trump

Una de las claves del combate es que esta vez se enfrentará a un luchador de Estados Unidos justo en el escenario más emblemático del país, la Casa Blanca. “Vamos a ganar, eso está seguro. Siento que justo toque contra una persona que es de Estados Unidos, pero bueno, al final es un deporte y el deporte no tiene banderas”. También ha querido aconsejar a Trump, que es un gran amante de la UFC, para que no se pierda ni un detalle en su pelea. “Que no parpadeé y no se ponga a peinarse porque va a acabar rápido”.

Por último, habló de cómo se encuentra tras los problemas con su expareja y la separación que han tenido. “Obviamente he sufrido, pero ahora ya es pasado y tenemos enfrente una gran aventura en la Casa Blanca”.