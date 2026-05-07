Redacción ElDesmarque Madrid, 07 MAY 2026 - 10:16h.

El hispano-georgiano defenderá su cinturón de peso ligero contra Justin Gaethje dentro de un mes en los jardines de la Casa Blanca

Ilia Topuria dejará España y se mudará a Estados Unidos: "Están pasando muchas cosas"

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Ilia Topuria visitó a Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca un mes y pocos días antes de su combate frente a Justin Gaethje que se celebrará el 14 de junio en los jardines de esa misma localización. El luchador hispano-georgiano, que hace pocas semanas anunció que se mudaba a Estados Unidos, ha aprovechado el encuentro con el líder norteamericano para calentar la pelea y agradecer a Trump por la celebración del evento. 'El Matador', acompañado del resto de participantes de la velada, también bromeó con el presidente estadounidense dejando una de las imágenes del día de ayer. Topuria lleva dos años invicto y buscará defender su cinturón de peso ligero después de no pelear desde el 29 de junio del año pasado.

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Ilia Topuria calienta el combate frente a Justin Gaethje

El luchador hispano-georgiano ha decidido calentar el ambiente antes de la pelea frente a Justin Gaethje que se celebrará en los jardines de la Casa Blanca el 14 de junio y lo hizo preguntándole directamente a Donald Trump. "¿Por qué quieres ponerle el examen más difícil a un amigo tuyo?", dijo Topuria de manera irónica. Gatehje saltaría ante este 'vacile' y contestaría que "él sabe que eso es lo que quiero". Acto seguido, el presidente estadounidense se giraría hacia Ilia y le preguntaría que cuáles son sus opciones de ganar y este no dudó con su respuesta. "Tengo la fe al completo, 100%. Espero que él (Gaethje) también", contestó. Trump tuvo tiempo para alabar a cada uno de los combatientes y sobre Topuria dijo que es "de quien dicen que no hay nadie más duro". El líder norteamericano también habló sobre el evento y de los luchadores que van a participar. “Estas son las personas más duras del planeta. Los mejores luchadores del mundo. Todos campeones y van a pelear contra rivales que también son animales", concluyó.

El momentazo de Ilia Topuria con Donald Trump

El luchador hispano-georgiano también tuvo unas palabras hacia Donald Trump. "Quiero agradecer a Dios por darnos este hermoso día y por darnos la oportunidad de experimentar lo que se siente estar en el Despacho Oval. Así que va a ser increíble y queremos agradecerle por esta oportunidad", expresó 'El Matador'. Lo más llamativo del encuentro entre Ilia Topuria y el presidente estadounidense fue cuando Ilia bromearía con el líder norteamericano y su personalidad. "Nunca pensé que serías tan amable", dijo. El líder norteamericano le contestaría con humor. "Bueno, tengo una imagen falsa, un poco".