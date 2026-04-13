Da miedo solo escucharlo: así suenan desde muy cerca los golpes de Ilia Topuria

Redacción ElDesmarque Madrid, 13 ABR 2026 - 09:30h.

El luchador hispano-georgiano ha confirmado que defenderá el título mundial de peso ligero frente a Justin Gaethje

Ilia Topuria avisa a Donald Trump y opina sobre su relación con España: “No te pongas a peinarte, va a acabar rápido”

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Ilia Topuria ya está preparando su siguiente combate. El luchador hispano-georgiano confirmó hace unos días que defenderá su título mundial de peso ligero frente al estadounidense Justin Gaethje. Lo hará como visitante ya que se celebrará el próximo 14 de junio en los jardines de la Casa Blanca y delante de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Pese a llevar un tiempo parado, Topuria está igual que siempre y lo que más ha llamado la atención del entrenamiento que ha compartido en su canal de YouTube ha sido la potencia y el sonido de sus golpes.