Basilio García Sevilla, 07 MAY 2026 - 09:56h.

Podría compatibilizar el cargo con su labor como presidente del CD San Fernando 1940

El Espanyol tantea el fichaje de Monchi para liderar la dirección deportiva

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Noticias importantes las que llegan desde Barcelona en torno al futuro de Ramón Rodríguez Verdejo ‘Monchi’. El de San Fernando, arquitecto del mejor Sevilla FC de la historia y una de las personas más añoradas por Nervión, se habría comprometido a enrolarse en la estructura del RCD Espanyol para la próxima temporada.

El exportero sevillista estuvo presente el pasado fin de semana en el partido que los ‘pericos’ jugaron ante el Real Madrid en el RCDE Stadium, protagonizando una de las imágenes más comentadas de la jornada. Con gorra y brazos cruzados, apareció en la retransmisión televisiva, despertando todo tipo de comentarios.

A partir de ahí, surgió rápidamente la relación de Monchi con el proyecto que encabeza Alan Pace, el dueño del Espanyol. Llegaría para sustituir a un Fran Garagarza que ha estado ausente en los últimos meses tras sufrir un infarto aunque, de momento, sigue siendo el director deportivo del equipo blanquiazul.

Ahora, según ha anunciado Mundo Deportivo este jueves, Monchi ya habría dado el “sí” a la propuesta del dueño norteamericano del club catalán, y habría valorado muy positivamente la compatibilidad con la presidencia del CD San Fernando 1940, el club que fundó el pasado verano en su tierra natal y con el que ya ha conseguido el primer ascenso.

La Vanguardia va más allá y explica que el acuerdo está supeditado a la salvación del equipo espanyolista, y que Monchi llegaría con Fernando Navarro, exjugador también del Espanyol, y un colaborador más, así como que no existiría ningún tipo de cláusula de rescisión, pedido por él por si algún día el Sevilla quiere repatriarle.

Monchi y el Sevilla

Resulta cuanto menos llamativo que Monchi haya decidido dar este paso sin saber aún en qué categoría militará el RCD Espanyol la próxima temporada. Los de Manolo González no han ganado un solo partido en 2026 y su renta sobre el descenso es solo de tres puntos. Eso sí, este sábado podrían dejar la permanencia amarrada si fuera capaz de ganar… ¡Al Sevilla! Los dos equipos se miden a las 16.15 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán en una final por la salvación.

A Monchi, mientras tanto, se le ha vinculado con prácticamente todos los candidatos a comprar la propiedad del Sevilla, especialmente con un Sergio Ramos junto al que fundó el San Fernando. En Catalunya, no obstante, apuntan que ya se ha decidido por el proyecto espanyolista, el que sería su cuarto club en la élite tras el sevillista, la Roma italiana y el Aston Villa inglés.