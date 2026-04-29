El Sevilla y Monchi, Monchi y el Sevilla, 26 años después

El de San Fernando asumió la dirección deportiva un 29 de abril del año 2000

¿Y ahora qué, Monchi?

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El 29 de abril del año 2000, sin conocerlo ninguno de los protagonistas, el Sevilla FC tomaba una decisión que cambiaría el futuro de la entidad. Tal día como este miércoles, pero del año 2000, Ramón Rodríguez Verdejo ‘Monchi’, de la mano de Roberto Alés, asumía la dirección deportiva del club tras dejar el puesto de delegado que había ocupado desde que se retiró del fútbol en activo, apenas unos meses antes.

Se trataba de un puesto prácticamente desconocido que empezaba a aflorar en los clubes, profesionalizando aún más la secretaría técnica. Un puesto ejecutivo en el mundo del fútbol que, prácticamente, fue creciendo a la par que el propio Monchi como director deportivo del Sevilla FC. Trabajo y pasión, unidos. 26 años después, la historia de la entidad solo se entiende con él… y sin él. Desde entonces, con un club con graves problemas económicos y en Segunda división, las luces llevaron su firma, y en las sombras más oscuras no estaba él.

Paradójicamente, el Sevilla se encuentra al borde del abismo un cuarto de siglo después de su último descenso, justo en la primera época desde entonces en la que Monchi se encuentra lejos de una dirección deportiva tras acabar en septiembre su relación con el Aston Villa inglés. El exportero se encuentra ahora centrado en el proyecto que preside en su ciudad natal, el CD San Fernando 1940, pero cada vez son más las voces que piden su regreso a Nervión como única solución a la tremenda crisis que atraviesa el club, con la amenaza del descenso sobrevolando sobre su cabeza.

Los números con y sin Monchi

Tal y como ha compartido en su cuenta de X el usuario @RisqueteStats, los números desde entonces con Monchi son tremendamente superiores a las dos etapas en las que el de San Fernando no ha estado en el club. La anterior, el tiempo que estuvo en la Roma entre 2017 y 2019, en la que Óscar Arias y Joaquín Caparrós -con el apoyo de Carlos Marchena y Paco Gallardo- asumieron la dirección deportiva del club; y la actual, con Víctor Orta y Antonio Cordón sentándose en el que fuera su despacho.

En 20 temporadas, Monchi logró 11 títulos con el Sevilla, una media de 1,6 puntos por partido, un 50% de victorias y un 28% de derrotas. Sobre todo, hizo grande a un equipo y a una afición que llevaban décadas sin conocer lo que era alzar una copa, aunque su aportación no fue solo como planificador y 'pintor' de equipos y plantillas.

Sin él en la dirección deportiva, las cinco temporadas que se han dado en el club nervionense han sido insuficientes. Evidentemente, no ha ganado ningún campeonato oficial, ha sumado 1,2 puntos por partido y prácticamente gana (39%) lo mismo que pierde (38%). Bajar a Segunda división es una posibilidad, ¿y su regreso?