El futuro de Fernando Alonso está cada vez más cerca de aclararse: renovará con Aston Martin

Alberto Cercós García 29 ABR 2026 - 16:08h.

Todo hace indicar que la etapa de Fernando Alonso en la Fórmula 1 no terminará a corto plazo

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El futuro de Fernando Alonso es un tema muy peliagudo. Desde que empezó la temporada, el saber si este 2026 iba a ser o no su último año en la Fórmula 1 es una tremenda incógnita. Sobre el papel, el contrato que tiene con Aston Martin finaliza en escasos meses, a finales del presente curso. Sin embargo, los rumores y las informaciones que surgen sobre ello empiezan a determinar qué pasará con él. Hace pocos días, el propio Alonso habló en Mónaco de cómo se sentía. A fin de cuentas, el 2026 de Aston Martin está dejando mucho que desear. Los resultados son impropios del hype que existía hace meses y la cruda realidad del AMR26 es que es de lo peor de la parrilla actual. Esto, en vez de hacerle a Alonso tirar la toalla, le dan más ganas de seguir: sabe que Aston Martin terminará ganando y él quiere estar ahí.

"Es difícil de decir. Me encanta lo que hago, me encantan las carreras; corrí mi primera carrera cuando tenía tres años... y ahora tengo 44, así que llevo 41 años de mi vida al volante. Creo que el momento en que deje de correr será una decisión muy dura y me costará aceptarla. Creo que el tiempo lo dirá. Lo sentiré. Por ahora no siento que haya llegado ese momento. Me siento competitivo, me siento motivado. Soy feliz cuando conduzco. Espero que no sea la última temporada", confesaba el propio Alonso en Mónaco.

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Las fórmulas de una posible renovación

Que Alonso tenga claro que, al menos ahora, ve con optimismo continuar un año más -o dos- en el 'Gran Circo', es un paso muy importante. Pero la clave también está en qué querrá Aston Martin en 2027 y/o 2028. Carlos Miquel, periodista especializado, explica en COPE que aún no hay ninguna negociación abierta, pero que Alonso quiere seguir. "Tiene ganas de seguir. Podríamos disfrutar de él un año más en la parrilla, quizá dos. Lo más normal, a falta de negociaciones, es que renueve", aclara en el Partidazo.

Con un 2026 que se antoja agónico para los intereses de Alonso, todo el mundo espera que Aston Martin 'aprenda' la lección con Honda y prepare un 2027 a la altura de las expectativas. Los japoneses tienen toda una temporada para encontrar y aplicar soluciones a la fiabilidad y a las vibraciones; y, en Aston, Adrian Newey necesitará dar un paso adelante en cuanto a aerodinámica. Todo, para que una futura renovación de Fernando Alonso valga la pena. Porque hay una cosa que está clara: uno o dos años más así, no se pueden permitir.