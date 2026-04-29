El atacante de Osasuna estará al menos tres semanas de baja

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Víctor Muñoz enciende las alarmas. Tras la sesión de este miércoles, CA Osasuna ha confirmado que el atacante sufre una "lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda", por lo que podría decir prácticamente adiós a lo que queda de temporada, que son sólo cinco jornadas en LaLiga EA Sports. Y no sólo eso, sino que además también peligra su presencia en el Mundial 2026.

El extremo se había consolidado como una de las grandes referencias ofensivas del equipo y una de las revelaciones del campeonato. Suma seis goles y cinco asistencias durante la presente campaña, números que le llevaron a debutar con la selección española en el último parón de selecciones, marcando incluso un gol ante Serbia, por lo que tiene serias opciones de ir al Mundial del próximo verano.

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Lesión de Víctor Muñoz y posible tiempo de baja

Como suele ser habitual, el club no ha concretado el tiempo de baja. Aún así, este tipo de lesiones suelen requerir un periodo de recuperación que oscila entre las tres semanas y el mes, por lo que Víctor dice prácticamente adiós a la temporada liguera, ya que la última jornada se disputará el fin de semana del 24 de mayo.

La lesión llega, además, en un momento especialmente delicado para el propio jugador, pues su posible presencia con la selección queda ahora condicionada a la evolución de su recuperación y su capacidad para retomar el ritmo competitivo a tiempo.

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Además de Víctor, Osasuna también ha confirmado que "Aimar Oroz tampoco se ha ejercitado debido a las molestias cervicales" sufridas en la última jornada ante el Sevilla, "Juan Cruz ha regresado al trabajo" y estará disponible para la próxima jornada ante el Barça y "Javi Galán no ha estado presente en la sesión con permiso del club debido a un asunto personal".