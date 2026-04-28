Saray Calzada 28 ABR 2026 - 21:41h.

Si un jugador se tapa la boca para dirigirse a un rival podrá ser expulsado

Desestimada la apelación del Benfica contra la suspensión provisional de Prestianni

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Todavía sigue coleando el asunto que sucedió entre Prestianni y Vinicius. Hace poco se ha conocido la sanción al jugador del Benfica y ahora ha sido el IFAB la que ha ido un paso más allá para que este tipo de incidentes no vuelvan a ocurrir. El jugador del Real Madrid denunció que le había dicho "mono", pero el argentino se dirigió a él con la mano tapando la boca por la que era muy difícil de demostrar qué le había dicho realmente. Es aquí en donde ha tomado cartas en el asunto el organismo del fútbol.

"El IFAB, en su sesión especial celebrada en Vancouver (Canadá), ha aprobado por unanimidad dos cambios, que ha propuesto la FIFA, a las Reglas de Juego para abordar las conductas discriminatorias e inapropiadas. Como se acordó en la asamblea general anual del IFAB celebrada en febrero, estas decisiones son el resultado de las consultas que ha llevado a cabo la FIFA con todos los grupos de interés principales", comenzaba diciendo.

"A discreción del organizador de la competición, se podrá sancionar con tarjeta roja a los jugadores que se tapen la boca cuando se encaren a un adversario", dice en un comunicado la IFAB. Con ello quieren evitar imágenes entre dos rivales diciéndose cosas inapropiadas y que puedan derivar en otras sanciones.

Una norma para evitar las espantadas

No ha sido la única norma que ha implementado el IFAB. Hace unos meses en la final de la Copa África se vivió algo inaudito. Senegal se fue del campo tras una decisión arbitral y luego volvió y acabaron ganando el torneo. Contra esto también han tomado medidas.

"A discreción del organizador de la competición, el árbitro podrá sancionar con tarjeta roja a cualquier jugador que abandone el terreno de juego en señal de protesta contra una decisión del árbitro. Esta nueva regla también se aplicará a los miembros del cuerpo técnico que exhorten a los jugadores a que abandonen el terreno de juego. En un principio, se declarará la derrota del equipo que provoque que se suspenda el partido".