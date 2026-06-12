Joaquín Anduro 12 JUN 2026 - 23:33h.

Vinicius destaca a Carlo Ancelotti como el entrenador que mejor le entiende

Vinicius señala el problema del Real Madrid para no ganar títulos en dos años: "Jugadores experimentados"

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La selección de Brasil arranca su andadura en el Mundial 2026 este sábado con su partido ante Marruecos en el Grupo C en el estreno mundialista de Carlo Ancelotti con Vinicius como la gran referencia de la Canarinha. El futbolista del Real Madrid quiere brillar al fin en un torneo de selecciones y, para ello, ha aparcado su renovación por el Real Madrid mientras pone en valor lo que le aporta Carletto y que le ha permitido brillar más con él que con Xabi Alonso o Álvaro Arbeloa.

"Esto es el momento más especial e importante de mi carrera, al nivel físico y técnico con el que siempre he soñado sin ninguna lesión durante la temporada. Jugar con Ancelotti siempre me ha dado mucha tranquilidad, me da mucha libertad y confianza tanto con la selección como hacía en el Real Madrid. No voy a hablar de goles y asistencias, sino de jugar bien y conseguir que el equipo tenga confianza. No importa cuántos goles marque, lo importante es avanzar en el torneo", respondió el ariete madridista preguntado por el momento en el que llega a la cita.

Vinicius aparca su renovación por el Real Madrid

En lo que no quiso mojarse mucho Vinicius fue sobre su renovación por el Real Madrid a un año de que acabe su contrato, ya que prefirió centrarse en el Mundial: "Ahora mismo estoy centrado en la selección. De todo lo relacionado con el Real Madrid ya se hablará cuando acabe el Mundial o cuando empiece la temporada. Ahora estoy centrado en mi país, en mis compañeros y en el Mundial".

Al Mundial 2026, Vini llega como absoluta referencia después de que en 2022 aún estuviera por detrás en liderazgo dentro del terreno de juego de Neymar, al que ha adelantado por los problemas físicos del jugador de Santos: "Es un papel muy importante para mí a toda mi familia y mi país. Lo que siempre soñé es poder estar aquí después de tanto tiempo y tantos días de trabajo. Quiero aprovechar la oportunidad y demostrar a todos que podemos ser campeones".

Sobre su primer rival del Grupo C, Vinicius destacó que Marruecos ha mejorado "mucho" en los últimos años y tiene una "excelente" plantilla: "Es un equipo que puede sorprender como ya sorprendió. Tiene a Brahim, Hakimi y otros jugadores que son muy importantes".

Vini también resaltó que ahora poco importa quién fue el último campeón de la Eurocopa o de la Copa América porque todas las selecciones empiezan de cero en un Mundial.

En otro momento de su comparecencia en sala de prensa, el 7 de Brasil habló de Neymar, sobre el que espera que se recupere pronto de su lesión en el gemelo y pueda volver a vestirse la camiseta verdeamarela además de dejar patente la admiración que tiene por el futbolista de 33 años, convocado para su cuarto Mundial: "Todos los movimientos que aprendí fue porque lo observaba a él. Todas las cosas que hice dentro del campo fueron para intentar hacerlo igual que Neymar".