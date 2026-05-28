Álvaro Borrego 28 MAY 2026 - 21:55h.

El presidente del Real Madrid prometió fichar a "los mejores jugadores del mundo"

Los diez palos de Florentino Pérez a Enrique Riquelme en la presentación de su candidatura: "Vienen a servirse del Real Madrid"

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Florentino Pérez continúa la ronda de entrevistas para desgranar las líneas maestras de su candidatura a las elecciones del Real Madrid. El todavía presidente se mostró con un discurso menos agresivo que el que mantuvo en la presentación de su campaña, donde atizó con dureza a la oposición que encabeza Enrique Riquelme, y este jueves, en su diálogo con los compañeros de Teledeporte, se mojó por primera vez sobre algunos de los aspectos deportivos que mantienen en vilo al madridismo. La renovación de Vinicius Junior, el posible regreso de José Mourinho, el futuro de Kylian Mbappé y los fichajes.

Conviene recordar que el regreso de Mourinho podría costarle al Real Madrid 15 millones de euros, dado que la cláusula liberatoria, que finalmente era de siete 'kilos' y no de tres como se expuso en una primera instancia, ya ha caducado. El plazo venció el pasado martes 26 de mayo, pero la convocatoria de elecciones por parte del Real Madrid ha retrasado todos los planes, como la fecha para anunciar al nuevo entrenador o la planificación de los fichajes del inminente verano.

Sobre la llegada de Mourinho no se mojó en exceso, e incluso llegó a asegurar que no ha hablado con él aún, aunque las informaciones filtradas digan lo contrario. Sea como fuere, parece evidente que es su gran candidato: "Estoy pensándolo. Tengo un nombre seguro y dos. Mourinho es un buen entrenador, claramente. No lo voy a anunciar porque todavía no he hablado con él", argumentaba el presidente, quien también apostó por la continuidad de Vinicius Junior.

Sobre la renovación del brasileño, Florentino Pérez espetó lo siguiente: "No lo sé, pero si doy mi opinión yo deseo que siga en el Real Madrid porque es uno de los mejores jugadores del mundo".

El presidente confía en el grueso de la plantilla: "Mbappé, Vinicius, Fede Valverde, Arda Güler, Tchuamení, Bellingham, son los mejores jugadores que hay en el mundo", aseguraba, además de prometer nuevas estrellas: "La gente sabe que voy a fichar a los mejores jugadores del mundo". Lo que sí tiene claro Florentino Pérez es que este Real Madrid necesita de un entrenador con poder de mando y capacidad para conjugar a todos esos astros: "Un buen entrenador, a todos esos jugadores, les va a hacer vivir una etapa muy bonita en el Real Madrid", concluía.