Álvaro Borrego 27 MAY 2026 - 19:51h.

"No voy a parar hasta que el Caso Negreira deje de manchar el fútbol español"

Los diez palos de Florentino Pérez a Enrique Riquelme en la presentación de su candidatura: "Vienen a servirse del Real Madrid"

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Florentino Pérez promete llegar "hasta el final" y luchar "sin descanso" para que se depuren todas las responsabilidades del Caso Negreira. El presidente del Real Madrid presentó este miércoles su candidatura para las elecciones a la presidencia y una de las líneas maestras de su campaña será redoblar la firmeza contra el FC Barcelona, mostrándose como abanderado de la pelea judicial para acabar con "tantos años de presunta corrupción". Tanto que aseguró tener preparada toda la documentación para aportarla a la UEFA y que estos decidan, con el propósito de que nadie "siga manchando el fútbol español".

Si bien fue "la improvisación" de la candidatura de Enrique Riquelme la diana más recurrida en su comparecencia, Florentino Pérez volvió a señalar a toda esa "campaña mediática orquestada" con el único fin de desestabilizar al club, incluyendo también a los medios de comunicación, pero sin lugar a dudas la intervención más aplaudida llegó cuando habló del Caso Negreira. El presidente prometió llegar hasta el final y se llevó la gran ovación de la tarde.

Florentino Pérez, hasta el final contra el FC Barcelona

"Los socios del Real Madrid saben que no voy a parar hasta que se depuren todas las responsabilidades del caso Negreira, tanto en la justicia ordinaria como en los organismos de disciplina deportiva. Ya hemos preparado toda la documentación y vamos a aportarla inmediatamente a la UEFA. Voy a luchar sin descanso para que se disuelva el sistema clientelar que tantos años de presunta corrupción han tejido todo esto durante todo este tiempo. Tampoco voy a retroceder ni un milímetro en la fiscalización y denuncia del despilfarro del dinero que es de los clubes por parte de la Liga. Solo tengo una misión, que es defender al Real Madrid", argumentaba el presidente, quien prometió agotar todas las vías hasta que haya justicia.

"El Real Madrid, conmigo como presidente, siempre defenderá sus intereses, con argumentos jurídicos y no con retórica. No voy a parar hasta que el caso Negreira deje de manchar el fútbol español", expresó el presidente, levantando los aplausos de la sala, para luego ser todavía más tajante: "En el mundo no se entiende que se haya pagado durante 20 años al vicepresidente de los árbitros y que todavía no haya pasado nada. No se entiende que actualmente los mismos árbitros de esa época sigan arbitrando en LaLiga. Somos el único club de España que se ha personado en el proceso jurídico, y el único que busca la verdad".