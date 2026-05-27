El candidato ha presentado su campaña electoral enfocada a los socios

Enrique Riquelme promete la 'Ciudad del Socio' en Valdebebas

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Enrique Riquelme ha presentado este miércoles su candidatura de manera oficial. Y esa presentación ha estado muy enfocada a los socios. Para empezar, prometido construir una 'Ciudad del Socio' en Valdebebas, con un pabellón para el baloncesto, hoteles para los aficionados, restaurantes y mucho más. Y para seguir, con al menos 11 medidas más enfocadas al aficionado de a pie.

"Quiero garantizar que el Real Madrid será 100% de sus socios", ha dicho Riquelme, prometiendo "un 50% de descuento de la cuota de socio hasta que no volvamos a ganar la Champions", lo que tendría un "impacto de 7 millones de euros en las cuentas del club".

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"Hagamos transparente y pública la lista de espera para los socios. Hay gente que lleva años. Hay mucha gente que deben ser abonados. La apertura de 10.000 plazas y prioridad para las familias de los que ya son socios", añadió como promesa.

"Un sistema de venta de entradas preferente para abonados. Nunca hay entradas para el socio no abonado, pero te das la vuelta y tienen todas las entradas los grupos internacionales de reventas al triple o cuádruple de su precio. Pedimos transparencia. Hay que digitalizar el club", dijo.

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También señaló la reforma del Santiago Bernabéu, prometiendo mejoras en el interior del recinto: "Las zonas VIP están muy bien, pero la experiencia del socio... La reforma no está terminada, la parte del socio no está terminada. Están con las redes, los baños y los bares son los mismos. La experiencia no es la adecuada. Se hablaba del mejor estadio del mundo, propongo que visiten otros estadios".

"El palco es enorme. ¿Por qué no que 20 socios puedan ir pasando y vivir la experiencia?", sugiere Riquelme recalcando que caben cerca de 500 personas en la zona noble del estadio.

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"Ir con un acompañante a los partidos de fuera. Es el gran olvidado, el trato a las peñas, socios. Esto parece una agencia de viaje para dar servicio directo. Alguien podrá ayudar a los socios", exige.

Riquelme, además, promete reducir el precio de las entradas, recuperar el Trofeo Bernabéu, elaborar un Centro de Leyendas, proteger "los signos y la identidad del club" y "reinstaurar el Día de las Peñas".