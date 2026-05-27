El mensaje de Huijsen a los convocados de España dos días después

Celia Pérez 27 MAY 2026 - 12:15h.

El central ha compartido una 'storie' en su perfil de Instagram

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Con un Mundial de fútbol a la vuelta de la esquina y tras haber dado a conocer la lista de convocados, todo un país se prepara ya para afrontar la fecha más ilusionante de todo el verano. Con la vista puesta en la cita mundialista, no son pocos lo que todavía reaccionan a la convocatoria del técnico riojano. Y precisamente uno de ellos ha sido uno de los grandes ausentes, Dean Huijsen.

Si hace unos días el central compartía una storie de Instagram de su padre, Don Huijsen, en el que destacaba el once ideal de LALIGA en la temporada 25/26, en la que el central del Real Madrid era el mejor valorado de la línea defensiva, ahora ha sido el futbolista el que ha lanzado su propio mensaje. "Muchas felicidades a mis compañeros que asistirán al Mundial, los estaré apoyando desde casa como un español más", escribió junto a una bandera de España y a dos corazones, uno rojo y uno amarillo.

En la convocatoria de Luis de la Fuente por primera vez no figura ningún jugador del Real Madrid en 'La Roja'. Dean Huijsen, Fran García y Gonzalo García entraron en la prelista de 55 futbolistas del seleccionador, pero ninguno forma parte de la lista anunciada este lunes.

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El que más opciones tenía de aparecer era Huijsen, quien encadenaba convocatorias desde que en marzo de 2025 debutó con la absoluta de España, pero su irregularidad en el Real Madrid le ha hecho perder el sitio.

"Afortunadamente soy seleccionador nacional, no miro la procedencia de ningún jugador. Yo sólo miro si un jugador tiene la posibilidad de jugar con nosotros. No miro su equipo", explicó De la Fuente sobre la ausencia de jugadores del Real Madrid en su convocatoria. El mínimo histórico con presencia madridista en un Mundial con España data de 1950, con Luis Molowny como único representante.