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Dean Huijsen reivindica su temporada en el Real Madrid tras quedarse fuera del Mundial con España

Dean Huijsen, jugador del Real Madrid
Dean Huijsen, jugador del Real Madrid. EuropaPress
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Dean Huijsen es una de las ausencias destacadas en la lista definitiva de España para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Y es que dos jugadores como Marc Pubill y Eric García han entrado en su lugar para completar el eje de la zaga de la Selección que comanda Luis De la Fuente. En este sentido, la mala temporada del Real Madrid puede haberle perjudicado, pese a que ha terminado el curso en un tono ascendente. En este sentido, el propio jugador malagueño ha dejado una de tantas reacciones a la convocatoria final, mostrando su desacuerdo en redes sociales.

Y es que Dean Hujsen ha reposteado una story de Instagram de su padre, Don Huijsen, en el que destacaba el once ideal de LALIGA en la temporada 25/26 según una conocida aplicación de estadísticas. En ella, el central del Real Madrid era el mejor valorado de la línea defensiva, por delante de Pau Cubarsí y de Eric García. Una alusión muy clara no solo a la lista, sino también a los compañeros elegidos en ella por encima de él mismo.

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La publicación de Dean Huijsen en redes sociales
La publicación de Dean Huijsen en redes sociales. Dean Huijsen

En este sentido, el mensaje puede interpretarse como una reivindicación personal, después de haberse quedado fuera de una convocatoria tan importante como es una Copa del Mundo. La ilusión después de toda una temporada de sinsabores, tras el despido de Xabi Alonso, la reacción de Álvaro Arbeloa que se diluyó pronto y la eliminación, una por una, de todos los campeonatos que disputaron, se ha disipado con el último atisbo de felicidad que al central malagueño le quedaba por saborear.

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Así las cosas, el jugador del Real Madrid ha demostrado su disconformidad con la no citación por parte de Luis De la Fuente. A sus 21 años, seguramente tendrá más oportunidades para acudir a un Mundial. Sin embargo, quedarse fuera cuando, además, estaba siendo habitual en las convocatorias, es un palo importante en el apartado anímico.

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