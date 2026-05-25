Las vías del Real Madrid para tener un jugador en la Selección Española durante el Mundial

Fran Duarte Madrid, 25 MAY 2026 - 15:52h.

Todavía existe alguna posibilidad de que haya algún jugador del Real Madrid con la Selección Española cuando empiece el Mundial 2026

Convocatoria de España para el Mundial 2026: novedades y ausencias

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La lista de Luis de la Fuente confirma lo que parecía inevitable… por primera vez en la historia no habrá ningún jugador del Real Madrid convocado para el Mundial de Fútbol 2026. Ya sucedió con Luis Enrique en la Eurocopa de 2021, pero ahora ha ocurrido en la que se considera la mayor competición internacional de este deporte. Dean Huijsen era la única opción real de que hubiese un jugador del club blanco en la Selección Española y, a pesar de estar en la prelista del seleccionador, al final se ha decantado por Marc Pubill para el eje de la zaga.

Lo cierto es que la temporada del Real Madrid no ha sido la mejor y la ausencia de trofeos ha penalizado a los jugadores para una posible convocatoria. Huijsen no ha sido el único que se ha quedado sin opciones, Carvajal, Camavinga, Carreras o Trent Alexander-Arnold también se han quedado sin ir al Mundial con sus respectivas selecciones. Los que no fallan son Vinicius, Bellingham, Mbappé, Tchouaméni, Fede Valverde, Courtois o Rüdiger, que siguen siendo capitales tanto en el Real Madrid como en sus equipos nacionales.

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¿Puede haber algún futbolista del Real Madrid en la Selección?

Ahora bien, todavía existen varias vías para que los merengues acaben teniendo representante en la Selección Española. El más evidente es la vía de Gonzalo García al ser uno de los nueve jugadores que estarán en el vestuario de España hasta el amistoso contra Irak. El delantero madrileño podría ocupar una plaza en la lista definitiva si así lo decide el seleccionador antes de viajar al Mundial, pero parece improbable siempre que Mikel Oyarzabal, Borja Iglesias y el resto de los delanteros se encuentren al 100%.

La otra vía pasa por el mercado de fichajes y la opción de recompra de Víctor Muñoz, actual jugador del CA Osasuna. El club blanco cuenta con una opción de recompra preferente de 8 millones de euros a partir de junio de 2026 por el que fuera canterano del Real Madrid. Un fichaje que no se efectuaría hasta que terminen las elecciones a la presidencia el 7 de junio. A partir de ese día, y con el presidente ya decidido, el club podría ejecutar esa opción de recompra antes incluso de que la Selección viaje hacía el Mundial.

El joven futbolista catalán ha despuntado en el conjunto rojillo con 6 goles y 5 asistencias siendo clave para la permanencia, a pesar de la lesión que le ha hecho perderse los últimos encuentros. Una operación muy jugosa por lo que puede aportar Víctor la temporada que viene y por el valor de mercado que se ahorrarían con su fichaje. Valorado según Transfermarkt en 20 millones de euros, esta opción de recompra por 8 millones convierten a Víctor Muñoz en un fichaje a tener en cuenta que le convertiría en el único representante merengue en la Selección.