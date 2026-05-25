Jorge Morán 25 MAY 2026 - 12:53h.

El rey de España fue uno de los protagonistas del vídeo

Convocatoria de España para el Mundial 2026: novedades y ausencias

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La Selección Española ya tiene a sus 26 jugadores para buscar la estrella de campeón en el Mundial 2026. Una lista de convocados sin apenas sorpresas, más allá de la presencia de Eric García y Marc Pubill, y que ha contado con la presencia del rey Felipe VI en el vídeo publicado en las redes sociales.