Alberto Cercós García 22 MAY 2026 - 12:14h.

Luis de la Fuente se prepara para su primera cita mundialista y se abre en Esquire

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La Selección Española encara unas semanas bastante intensas. Con el inicio del Mundial a la vuelta de la esquina, son varias las incertidumbres que existen respecto a la lista definitiva de Luis de la Fuente. El seleccionador nacional es consciente de ello y ya ha dejado claro que alguna sorpresa sí habrá. A fin de cuentas, la baja de Fermín López y el susto de Lamine Yamal hace que De la Fuente tenga que improvisar más de la cuenta. En una entrevista con Esquire, el técnico repasa absolutamente todos los palos para transmitir una confianza superlativa en los suyos: les conoce como si fueran sus hijos y los últimos resultados (en la Europa y en la Nations League) lo corrobora.

Esa confianza se traduce en que España es una de las favoritas para ganar el Mundial. "A mí no me duelen prendas por decir que somos uno de los favoritos. No pasa nada, no garantiza nada. No somos ni más ni menos favoritos que otras muchísimas selecciones: Alemania, Inglaterra, Brasil, Portugal, Argentina, etc. Seguramente sea el Mundial de toda la historia donde el abanico de candidatos a ganar sea mayor. Pues nosotros estamos ahí, vamos a pelearlo y vamos a disfrutarlo. Ahora, eso no garantiza nada y somos conscientes de la dificultad que entraña un reto de esta envergadura. A este nivel te puede ganar cualquiera y también puedes ganar a cualquiera", reconoce de la Fuente.

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El seleccionador se enfrenta a lo que él mismo define como una "época crítica", y admite en Esquire que es desde el equilibrio donde gestiona todas esas expectativas, "ni en los momentos de máxima euforia he sido excesivamente eufórico ni en los momentos más duros he sido catastrofista; en ese equilibrio creo que hay que moverse". Sobre como gestiona las expectativas de los jugadores, también lo tiene claro: "Son todos jugadores de élite, acostumbrados a jugar partidos muy importantes. Muchos de ellos son favoritos en sus clubes para ganar todos los títulos cada temporada".

A pocos días de que se conozca la convocatoria de España para el Mundial, de la Fuente también abiertamente habla de su preparación para las críticas por las decisiones que tome y del debate sobre la portería: “Yo no sé si existe debate o no, creéme. Y no es que viva ajeno a la actualidad, pero lo que hago es abstraerme total y absolutamente de esa actualidad futbolística que sé que puede resultar nociva y negativa para mi toma de decisión. Soy consciente de que tenemos, en mi opinión, cinco o seis porteros que están en el ‘top’ diez de porteros mundiales. Obviamente, alguien se va a tener que quedar fuera, pero desgraciadamente el fútbol es duro, cruel".

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España es como una familia para Luis de la Fuente

Otro punto de vital importancia para de la Fuente es la tremenda confianza que existe entre él y sus jugadores. La sintonía va más allá de lo puramente futbolístico, y eso hace que la relación sea mucho más estrecha. "Mi relación con los futbolistas va más allá de lo puramente futbolístico. Llevo con muchos de ellos diez, once, doce años. Mi relación ya trasciende lo puramente profesional, hay una relación mucho más íntima, casi diría de padre a hijo. Conozco a sus familias, a sus padres, a sus mujeres, a sus hijos, etc. Eso me da mucha cercanía para poder tener relación durante todo el año", confiesa.

En ese sentido, de la Fuente añade en Esquire que el término 'familia' acuñado en la Eurocopa de 2024 fue algo vital para lograr el título. "Salió de manera natural. No sé si quiero atribuirme el término, pero seguramente fue alguien del cuerpo técnico, que un día en algún comentario dijo: “Señores, que aquí estamos más tiempo que con la familia, somos una familia”. Y a raíz de ello caló tanto el mensaje que los futbolistas en sus exposiciones privadas y particulares y en la prensa hablaban de ello porque éramos más que un grupo, éramos una familia", zanja el técnico nacional.