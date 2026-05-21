Jorge Morán 21 MAY 2026 - 17:46h.

El futbolista está recuperado de su lesión en el pie

Arteta pone en jaque la presencia de Mikel Merino con España en el Mundial: "Mucho por hacer"

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Luis de la Fuente puede, por un momento, respirar tranquilo. En una Selección Española cargada de lesiones para el Mundial 2026, la última la de Fermín López, el seleccionador podrá contar con la presencia de Mikel Merino, uno de los héroes de la Eurocopa. Aunque había dudas con la recuperación del futbolista del Arsenal, él mismo lo ha asegurado su presencia en Estados Unidos, México y Canadá.

"Me siento muy bien. Está siendo una semana y un mes espectacular para mí y para el club, mejor no se puede estar", comenzó diciendo en el Media Day del Arsenal antes de la final de la Champions. Unas declaraciones que llegan tras reincorporarse a los entrenamientos. "Esta es la primera sesión oficial con cámaras delante, pero vengo entrenando por mi cuenta muy fuertemente y también he estado entrenando con el equipo. Hemos hecho un buen trabajo durante todo este tiempo que he estado fuera para intentar volver de la mejor manera", explicó ante los medios españoles.

Mikel Merino se apunta al Mundial 2026

"El pie está olvidado y estoy bien físicamente", dijo un Merino que destacó su presencia en el Mundial. "A partir de ahora soy uno más del equipo y estoy más que preparado para ayudar al míster en lo que necesite y en un futuro a la Selección", aseguró.

Y aunque la presencia de Mikel sea una gran noticia para Luis de la Fuente, otros no podrán contar con su misma suerte. "Veo como una gran lástima que haya jugadores de la Selección que se lesionen. Es parte del calendario y hay que vivir con esas lesiones. Les deseo todo lo mejor para una pronta recuperación. Lo bueno con Fermín es que es joven y bueno y tendrá la posibilidad de jugar grandes torneos con la Selección", dijo sobre su compañero con España.

Además del Mundial, Merino también estará convocado en la final de la Champions League que su Arsenal jugará contra el PSG. "Ellos son un equipo muy agresivo que salta a la presión de manera muy valiente y querrán llevar el partido a un ritmo muy alto. Creo que nosotros también. Ya se vio el año en las semifinales que fuimos de tú a tú y fueron dos partidos de un nivel altísimo de fútbol. Será una final con dos equipos que van a por ello. Con el nivel de jugadores que hay ojalá que se puedan ver goles y una victoria", zanjó en el Media Day.