Alberto Bravo 21 MAY 2026 - 16:19h.

El capitán del Celta jugará una temporada más antes de integrarse en la estructura del club

Marián Mouriño vuelve a arrancarle un sí a Iago Aspas: "Representa todo lo que somos"

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VigoEl mundo del fútbol celebra que Iago Aspas seguirá jugando una temporada más con el Celta de Vigo. El Celta de Vigo anunció este jueves que su capitán seguirá en activo un año más antes de enrolarse en la estructura del club. Una noticia muy esperada por el celtismo pero también por sus compañeros de vestuario y cuerpo técnico. De ahí que el anuncio de la renovación del delantero moañés provocase un gran número de reacciones.

Borja Iglesias, su compañero en el ataque celeste en muchos partidos, confesó que "no puedo ser más feliz". Ferran Jutglà también celebró su renovación con un "vamos capi". Excompañeros como Kevin Vázquez, Michu o Íñigo Martínez, con el que coincidió en la Selección, no dudaron en mostrar su satisfacción por la continuidad del moañés.

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Otros deportistas como la medallista olímpica Ana Peleteiro reaccionaron al anuncio del Celta Lo mismo Óscar Pereiro. Desde el mundo de la música artistas como Hard GZ, Dirty Suc o Kaixosamo, reconocidos celtistas, celebraron su continuidad. El escritor Defreds confesaba que la renovación de Aspas era "lo que todos deseábamos".

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LaLiga también se mostró feliz de poder seguir contando con uno de sus mejores jugadores de la última década. Marián Mouriño, presidenta del Celta, confesó que Iago Aspas "representa todo lo que somos y todo lo que queremos seguir siendo".

El sábado, con un Balaídos que ha colgado el cartel de no hay billetes, recibirá el homenaje de todo el celtismo tras el partido ante el Sevilla FC en la que el Celta necesita un empate para cerrar el pase a la Europa League poniendo el broche de oro a una temporada histórica.