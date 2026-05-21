Alberto Bravo 21 MAY 2026 - 11:51h.

El capitán estará un año más en activo, luego colgará las botas para trabajar en el Celta

El Celta anuncia la renovación de Iago Aspas: "Va a jugar una más"

Compartir







VigoEl Celta de Vigo ha revelado algunos de los detalles del contrato firmado con Iago Aspas. El capitán celeste, el mejor jugador de su centenaria historia, aplaza su retirada un año. Colgará las botas al finalizar la temporada 2026/27. Después, con casi 40 años, se enrolará en la estructura del club dos años más, como mínimo hasta junio de 2029.

Así lo anunciaba el club en su comunicado oficial: "Firma hasta 2030 y seguirá defendiendo el escudo celeste en el césped una temporada más. Y en el momento en el que dé un paso hacia fuera del terreno de juego, lo dará a la vez hacia dentro del club. Se unirá a su estructura para continuar aportando. El Iago Aspas de siempre, un nuevo Iago Aspas".

PUEDE INTERESARTE El Celta irrumpe por el fichaje de Aleix Febas

El moañés siempre ha reconocido su predilección por la dirección deportiva. Aunque el club no especifica cuál será su función de 2027 a 2029 se intuye que compartirá despachos y reuniones como Marco Garcés, Álex Otero, Mario Bermejo o Ratkovic en la dirección deportiva del Celta.

PUEDE INTERESARTE El Celta baraja el regreso de Brais Méndez

De esta manera la entidad viguesa se garantiza seguir contando una temporada más con el delantero moañés. A falta de un partido, ante el Sevilla FC donde recibirá el cariño de todo el celtismo, Iago Aspas ha participado en 47 encuentros , sumando 1981 minutos, en los que ha anotado ocho goles y dado seis asistencias.

PUEDE INTERESARTE El Celta busca dos volantes ofensivos de distinto perfil en el mercado de fichajes estival

El moañés tendrá una temporada más para seguir ampliando sus récords. Es el jugador que más veces ha vestido la camiseta del club. También es el jugador que más goles ha marcado . Más de 570 partidos de celeste con más de 220 goles para el mejor jugador de la historia del club. De ahí que en el comunicado oficial de su renovación se asegure que "no es que Iago Aspas sea el mejor jugador de la historia del Celta. Es que, Iago Aspas es el Celta".

Iago Aspas seguirá formando parte del club olívico al menos tres temporadas más. Su etapa como futbolista terminará en junio de 2027. Después arrancará una nueva etapa en la que podrá demostrar todo el conocimiento adquirido en una larguísima carrera de casi dos décadas de duración en la que ya mostró su predilección por la dirección deportiva.

"Es increíble su conocimiento. Se conoce todos los jugadores del mundo te diría. Nos poníamos a hablar de la selección de Ecuador y él sabía los jugadores de la selección de Ecuador. Nos poníamos a hablar de la selección de Ucrania y el me decía: 'Mirad este chico que va a ser bueno'. De la selección de Turquía... 'ojo con este que está en el Fenerbahçe que es buenísimo'", recordaba Matías Dituro en una entrevista en Cope hace unos meses.

Marco Garcés, actual director de fútbol del Celta, también avalaba hace unos meses la presencia de Iago Aspas en la dirección deportiva celeste: "Es un tipo que con el que me encantaría colaborar lado a lado. Pero no lo estoy retirando, ojalá que juegue muchos años más, pero cuando él decida dar el paso seguramente encontraremos un modo de de trabajar juntos".

Quien sabe si uno de los primeros movimientos en los que participe Iago Aspas sea en el regreso de Gabri Veiga. El propio jugador imaginó en la Radio Galega ese momento: "Sería un sueño estar en el Celta con Iago como director deportivo. Con Claudio, con todos mis amigos. Sería un sueño, pero ahora mismo no está en los planes de nadie. Ni del club ni míos. Son etapas de la vida que tenemos que vivir y por las que tenemos que pasar".

Por delante queda un año para perfilar el futuro de Iago Aspas en el Celta. Marco Garcés seguirá pidiéndole consejo, como también han hecho otros compañeros como Sergio Carreira o Hugo Sotelo cuando les tocó renovar sus contratos. El Celta se garantiza la continuidad de su leyenda al menos hasta 2029.