Pablo Sánchez 19 MAY 2026 - 13:37h.

Hugo Álvarez sonríe al ser preguntado por la renovación de Iago Aspas: "No sabemos nada"

Tiene contrato con la Real Sociedad hasta 2028

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El trabajo en las oficinas de Balaídos de cara a la próxima temporada ya está en marcha desde hace tiempo. Con la cercanía del mercado estival las negociaciones y los rumores se intensifican y en las últimas horas se ha vinculado al Celta de Vigo algún que otro nombre que ilusiona a su parroquia. Uno de ellos es el de Brais Méndez, quien salió del club hace cuatro años para poner rumbo a la Real Sociedad. La posibilidad de que el de Mos vuelva está sobre la mesa.

Según informa Radio Marca Vigo, el Celta vería bastante bien la posibilidad de que Brais regrese e incluso desvela reuniones entre las partes para tratar esta opción. ElDesmarque también ha podido saber que dicho tanteo existió y que el propio Brais desea regresar a Vigo para volver a casa tras su reciente paternidad. El futbolista de la Real Sociedad aceptaría incluso una reducción de su ficha y desde el club son optimistas en llegar a un acuerdo entre las partes.

El cuerpo técnico también vería con muy buenos ojos su regreso. Tanto Claudio Giráldez como Rober Fernández tienen predilección por un chico de la casa que ya demostró el talento que posee y que supondría sin duda un salto de calidad de cara al próximo curso para volver a competir en Europa.

Escasez de protagonismo con Matarazzo

El rol de Brais en la Real Sociedad es bien distinto en la actualidad al que tenía cuando aterrizó en 2022. Ha pasado de titular indiscutible al banquillo de la mano de Pellegrino Matarazzo. Con el técnico de Nueva Jersey apenas acumula 700 minutos sobre el verde, lo que le ha llevado, entre otras cosas, a plantearse su futuro. Pese a tener contrato en vigor hasta 2028, la posibilidad de que abandone el Reale Arena este verano rumbo a Balaídos está sobre la mesa.