"Me queda un año de contrato", insistió tras el empate ante el Bournemouth

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Pep Guardiola ni confirma ni desmiente. El Manchester City se ha quedado sin opciones de pelear por el título de la Premier League tras empatar ante el Bournemouth (1-1) este martes a domicilio, coronando al Arsenal como campeón de manera indirecta. Tras el encuentro, el técnico español ha pasado por sala de prensa. Y como era de esperar, le han preguntado por su futuro y su posible adiós al cuadro 'citizen'.

Apenas 24 horas saltaba la bomba. Varios medios ingleses daban por hecho que Guardiola ha decidido marcharse del City a final de temporada. Unas horas más tarde, colocaban a Enzo Maresca como el gran favorito para sucederle en el banquillo, asegurando incluso que ya tienen un acuerdo con el italiano para su aterrizaje en el Etihad Stadium.

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Este martes, tras el encuentro ante el Bournemouth, Guardiola se ha mostrado comedido: "Me queda un año de contrato. Cuando acabe la temporada, veremos", dijo en Sky Sports, cuestionado sobre su futuro y su posible salida, recordando que aún tienen que jugar la última jornada ante el Aston Villa, ya sin nada en juego.

No quiso confirmar su salida, pero tampoco la desmintió: "No os voy a decir mi decisión porque tengo que hablar con el presidente, con los jugadores, con mi cuerpo técnico. Cuando jugamos por la FA Cup, por la clasificación a la Champions, por la Premier... solo tengo una cosa en la cabeza, tener al equipo al más alto nivel. Y es lo que hemos hecho", agregó.

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El técnico español tiene un año extra de contrato con el City, pero todo apunta a que está ultimando su salida del club. Si nada se tuerce, podría ser oficial a lo largo de los próximos días, antes de un partido ante el Aston Villa que podría servir como despedida tras diez años en los que ha logrado 20 títulos.