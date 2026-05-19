La EFL deja al equipo sin jugar la fase de ascenso y le resta 4 puntos para el próximo curso

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El Southampton, expulsado de la final por el ascenso a la Premier League. Situación insólita la que se ha vivido en Inglaterra, donde la EFL ha decidido excluir a un equipo que este próximo sábado iba a disputar la final del playoff ante el Hull City en Wembley, con el objetivo de regresar a la máxima categoría del fútbol inglés.

Por contra, la English Football League (EFL) ha decidido expulsarle de la final tras una imagen que se ha vuelto viral en las redes sociales, en la que se aprecia a un asistente grabando con el móvil, detrás de un árbol, dentro de las instalaciones del Middlesbrough, que fue su rival en las semifinales del playoff de ascenso.

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Una comisión independiente revisó el caso tras la petición del Middlesbrough, que pidió la expulsión de su rival. Finalmente, la ELF ha decidido expulsar al Southampton y dar la plaza de la final al Middlesbrough, que será el equipo que se enfrente al Hull City el próximo sábado en Wembley.

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Además, el 'Soton' también recibirá una reducción de 4 puntos de cara a la próxima temporada cuando arranque la Championship, la segunda categoría del fútbol inglés.

"Una comisión independiente de disciplina ha expulsado hoy al Southampton de los 'playoff' después de que el club admitiera varias violaciones de las regulaciones de la EFL relacionadas con la grabación sin autorización del entrenamiento de otro club. El club también ha recibido una sanción de cuatro puntos que será aplicada la temporada que viene", señaló el comunicado oficial.