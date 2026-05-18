Mateu Alemany, consciente de la necesidad de Simeone en la medular

El Atlético presenta su nueva camiseta y la afición coincide: "Dejad de hacerlo"

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El Atlético de Madrid ya está trabajando en el mercado de fichajes con una clara prioridad: el centro del campo. El pasado mes de enero ya se generó un vacío importante con la salida de Gallagher, unida el verano anterior a la marcha de Rodrigo de Paul. A cambio, llegaron Rodrigo Mendoza y Obed Vargas junto a Johnny Cardoso, pero los dos primeros tienen un perfil de 'apuesta de futuro' más que de presente. Si a eso se suman las continuas lesiones de Pablo Barrios y la edad de Koke Resurrección, las cuentas evidencian que Diego Pablo Simeone ha tenido un agujero importante en la medular.

Mendoza y Vargas han tenido minutos en LaLiga, en alineaciones plagadas de rotaciones, pero cada vez que ha llegado un partido importante se han quedado en el banquillo. Cardoso y Barrios han sufrido varios problemas físicos, lo que ha obligado a Simeone a tirar constantemente de Koke con 34 años y recolocar a jugadores como Marcos Llorente o Álex Baena en el doble pivote en las grandes citas de las últimas semanas.

Los dos fichajes que maneja el Atlético de Madrid

Esa falta de experiencia en la medular es lo que quiere solucionar Mateu Alemany el próximo verano. En enero, su gran prioridad fue firmar a Éderson, pero las pretensiones económicas de la Atalanta dificultaron su llegada. El brasileño no está descartado para este próximo verano, pero lo cierto es que su nombre se ha ido enfriando en las últimas semanas.

Mientras tanto, aparece dos jugadores que irrumpen con fuerza. Uno de ellos es Joao Gomes, que juega en un Wolverhampton que acaba de descender a la segunda categoría del fútbol inglés. Las últimas informaciones apuntan a un acuerdo verbal con el jugador, por lo que quedaría lo más complicado: acordar su traspaso con los Wolves. La cifra de su incorporación podría rondar los 45 millones de euros.

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Un montante similar al del otro protagonista: Morten Hjulmand. Ya sonó en enero y su nombre vuelve a aparecer de cara a las próximas semanas de verano. Según informa O Jogo en Portugal, el Atlético aún mantiene vivo su interés para firmar al jugador del Sporting CP, cuya incorporación podría rondar los 40 millones de euros.

El caso es que estos dos fichajes podrían ser complementarios. Porque Koke, que apunta a renovar, cumplirá 35 años el próximo curso. Porque Cardoso arrancará la temporada lesionado. Y porque Barrios, que está llamado a ser fijo, ha sufrido una infinidad de contratiempos físicos en los últimos años, lo que obliga al club a buscar alternativas fiables. Eso sí, si se producen dos incorporaciones en la medular de cierto renombre, jugadores como Mendoza y Obed Vargas estarían llamados a salir en calidad de cedidos.