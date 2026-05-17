Griezmann hace llorar a Simeone, se rinde a su "gordito" Koke y pide perdón al Atlético: "Era muy joven"
Agarró el micrófono en su despedida en el Metropolitano
Antoine Griezmann nunca olvidará lo vivido este domingo en el Metropolitano. El delantero galo, que hará las maletas para vivir el sueño americano, partió como titular en la victoria del Atlético de Madrid ante el Girona por la mínima. Al término del choque, el club colchonero le tenía preparado un homenaje a modo de despedida que acabó con unas emocionantes palabras del jugador.
Micrófono en mano, el Principito comenzó su discurso pidiendo disculpas. Su fichaje por el FC Barcelona volvió a la palestra, pero en esta ocasión fue el francés el que abordó el tema para pedir perdón: "Primero, daros las gracias a todos por quedaros. Esto es una pasada. Segundo, sé que muchos lo hicieron y algunos todavía no lo han hecho: te pido perdón otra vez. No me di cuenta del cariño que tenía aquí, era muy joven y nada. Hice un error y volví a recapacitar e hicimos todo para volver a disfrutar aquí de nuevo".
Las palabras de Antoine Griezmann en su despedida del Atlético de Madrid
Hizo llorar a Diego Pablo Simeone. "Ha sido un orgullo luchar para ti".
Se rindió ante Koke. "Tengo que hablar de mi gordito favorito. No sé si soy una leyenda o no, pero tu amigo eres una puta leyenda de este club"
Declaración de amor a su mujer. "Tengo que agradecer a mi esposa, a mi mujer. Gracias por aguantar mis días malos, mis enojos en nuestras derrotas y... te amo, te amo, te amo"
El esfuerzo de su padre. "Para terminar, agradecer a mis padres. A mi padre que me llevaba a los 13 años por toda Francia para poder jugar en un equipo profesional. Cogía el coche seis horas de ida y otras seis de vuelta. Gracias a él estoy aquí disfrutando del fútbol".
Su gran espina en el Atlético de Madrid. "Es verdad que no he podido traer una Liga o una Champions, pero me vale mucho más esto esta noche. Vuestro cariño es increíble para mí y me lo llevaré para toda la vida. Y ahora sí, padres, madres, tíos, tías... muchas gracias por traer a vuestros niños aquí para enseñarles lo que es el Atlético de Madrid. Es lo mejor que hay en el mundo".