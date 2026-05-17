Uno por uno del Atlético de Madrid ante el Girona: una despedida del Metropolitano de sobresaliente
Victoria con sabor agridulce por la despedida de Antoine Griezmann
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El Atlético de Madrid cerró el curso en el Metropolitano con una victoria ante el Girona (1-0) y un protagonista claro: Antoine Griezmann. El francés lideró a los rojiblancos con una asistencia de genio para el gol de Lookman y rozó varias veces el suyo en una tarde cargada de homenajes. Oblak sostuvo al equipo con varias paradas decisivas y Le Normand se multiplicó atrás para frenar las acometidas visitantes. El Girona apretó durante muchos tramos y obligó al Atlético a sufrir, pero los de Simeone supieron resistir para amarrar el triunfo.
En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del Atlético de Madrid ante el Girona.
Las notas de los jugadores del Atlético de Madrid
Oblak (9): Salvó al Atlético en varias ocasiones clarísimas. Firmó paradas de muchísimo mérito ante Tsygankov, Ounahi o Álex Moreno y sostuvo al equipo cuando peor lo pasó. Tuvo una mala salida en una acción aislada, pero compensó con una actuación gigantesca.
Pubill (6): Se incorporó con intención al ataque y estuvo cerca de marcar tras una buena acción de Lookman. Atrás sufrió en algunos duelos, aunque terminó cumpliendo.
Le Normand (8): Imperial. Cortó una acción clarísima en el área cuando el Girona ya cantaba el gol y fue creciendo con el paso de los minutos hasta dominar completamente atrás. Terminó imponiéndose en cada duelo.
Hancko (6): Correcto y sobrio. No destacó tanto como Le Normand, pero ayudó a mantener el orden en los momentos de más presión visitante.
Ruggeri (6): Muy activo en ataque durante la primera mitad. Generó peligro con varios centros y empujó mucho por su banda, aunque acabó algo impreciso en los metros finales.
Obed Vargas (5): Trabajó mucho en la presión y ayudó a equilibrar al equipo, pero le faltó algo más de claridad con balón. Fue sustituido en la segunda parte.
Koke (7): Dirigió el juego con criterio y dejó varios pases de mucho nivel. Rozó el gol antes del descanso y manejó bien los tiempos del partido en muchos momentos.
Álex Baena (7): Muy participativo. Generó peligro constantemente, obligó a Gazzaniga a intervenir y dejó detalles de mucha calidad en tres cuartos. Terminó amonestado.
Lookman (8): El más desequilibrante arriba. Marcó el gol del triunfo entrando con todo al primer palo y volvió loca a la defensa del Girona con sus arrancadas y regates. Rozó otro golazo antes del descanso.
Giuliano (6): Muy intenso y participativo mientras estuvo sobre el césped. Generó peligro atacando espacios, aunque el gol anulado a Lookman nació de su fuera de juego. Se marchó tocado al descanso.
Antoine Griezmann (9): Partido muy completo del francés en su despedida como rojiblanco. Dio la asistencia número 100 como rojiblanco con un pase perfecto para el 1-0 y estuvo cerca de marcar en varias ocasiones. El Metropolitano le empujó constantemente buscando su gol.
Los suplentes del Cholo en el Metropolitano
Thiago Almada (5): Entró con ganas y dejó un buen pase atrás para Griezmann en una ocasión clarísima, aunque le faltó acierto en varias decisiones.
Sorloth (5): Dio presencia física arriba y ayudó a fijar centrales, pero apenas tuvo ocasiones claras para ampliar la ventaja.
Morcillo (5): Aportó piernas frescas y trabajo defensivo en un tramo en el que el Atlético sufrió más sin balón.
Clément Lenglet (6): Entró para reforzar la zaga y ayudó a cerrar el partido cuando el Girona más insistía con centros laterales.