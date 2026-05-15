Las dudas de Lionel Scaloni en la Selección Argentina para el Mundial y la fecha de la lista

Lucas Gatti 15 MAY 2026 - 20:26h.

Varias plazas en juego en la lista final de Argentina

Argentina anuncia su prelista para el Mundial 2026 con 11 jugadores de LALIGA: habrá 29 descartes

Compartir







Falta muy poco para el inicio de la Copa del Mundo. Del 11 de junio al 19 de julio se llevará a cabo el evento mundial con 48 selecciones que se clasificaron a Estados Unidos, Mexico y Canadá, un torneo que ningún futbolista quiere perderse y sueña con defender a su país en algún momento de su carrera deportiva.

A esta altura, cinco selecciones han entregado ya sus listas finales de 26 convocados: Bosnia y Herzegovina, Suecia, Nueva Zelanda, Costa de Marfil y Francia. El resto todavía no lo ha hecho, y se espera que en los próximos días lo hagan. La entrega de la nómina final tiene fecha límite: el próximo 30 de mayo.

PUEDE INTERESARTE Fin al culebrón de Matías Fernández-Pardo, irá con Bélgica al Mundial dejando tirada a España

Según pudo averiguar ElDesmarque, la idea del cuerpo técnico de la Selección Argentina sería en un principio presentar la lista definitiva entre este fin de semana e inicio de la próxima, porque analiza llevar a cabo un plan de trabajo desde el 25 de mayo en el Predio de la AFA en Ezeiza, Buenos Aires, con aquellos futbolistas que hayan sido liberados de sus respectivos clubes por el cierre de la temporada y puedan viajar a la Argentina. Desde el seleccionado argentino entienden que las dos semanas previas al Mundial serán muy importantes como preparación para exigir mucho a sus dirigidos.

Cabe remarcar que varias ligas europeas terminan de competir durante este fin de semana y el que viene. Por ejemplo, la Premier League cierre el fin de semana del 24 de mayo, como también LALIGA EA Sports y la Serie A de Italia. Además, la final de la Europa League será el 20, la de la Champions League el 29 de este mes en Budapest, Hungría, y la final de la Conference League será el 27.

En Sudamérica, Boca, con Leandro Paredes, compite por última vez el 27 por la fase de grupos de la Copa Libertadores y, un día antes, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña jugarán con River por la Sudamericana. La MLS de los Estados Unidos concluye dentro de ocho días, cuando el Inter Miami de Lionel Messi y Rodrigo De Paul enfrente a Philadelphia. Luego, ambos jugadores quedarán liberados.

Las dudas de Lionel Scaloni en la convocatoria de Argentina

Por ahora, las dudas del entrenador argentino pasan por el tercer arquero que saldrá de Walter Benitez, Juan Musso, Santiago Beltrán o Facundo Cambeses. También, si llevará un noveno defensor como Marcos Senesi, Agustin Giay o Facundo Medina, o un 11º volante que saldría de entre Giovani Lo Celso, Máximo Perrone, Franco Mastantuono y Emiliano Buendía.

En ataque, el panorama parece mucho más claro. Los delanteros con presencia prácticamente asegurada son Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y José Manuel López, quienes conformarían la base ofensiva del seleccionado argentino para intentar retener la corona.

En la lista definitiva de la Internacional Argentina, se verán cinco futbolistas que se destacan en el Atlético de Madrid como Juan Musso, Nahuel Molina Lucero, Giuliano Simeone, Thiago Almada y Julián Álvarez. Y, además, podrían sumarse Giovanni Lo Celso del Betis y Mastantuono del Real Madrid.

Luego de esa posible última semana de mayo en Buenos Aires, la delegación argentina aterrizará el 1 de junio en Kansas, ciudad elegida como base operativa durante el torneo. Allí, el plantel comenzará a trabajar pensando en los amistosos frente a Honduras e Islandia, programados para el 6 y el 9 de junio.

El debut del conjunto sudamericano será el 16 de junio frente a Argelia por el Grupo J del Mundial 2026. Luego, la Albiceleste enfrentará a Austria el 22 de junio y cerrará la fase de grupos contra Jordania el 27, ambos encuentros en Dallas.