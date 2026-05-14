Alberto Bravo 14 MAY 2026 - 08:38h.

El central sigue de baja por una hernia discal que le ha obligado a perderse los últimos diez partidos

Giráldez, la posible culpa de Suecia en la lesión Starfelt y un augurio: "Volverá a ser competitivo"

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VigoGraham Potter, seleccionador de Suecia, anunció la lista de 26 jugadores que formarán parte de la selección sueca en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. En la lista, que ha causado un importante revuelo por las ausencias de jugadores como Roony Bardghji, Hugo Larsson, Dejan Kulusevski o Williot Swedeberg. También ha provocado sorpresa la presencia de Carl Starfelt. El central del Celta de Vigo lleva semanas parado por una hernia discal que le ha obligado a perderse los diez últimos partidos oficiales del club vigués.

El técnico inglés aseguró ser consiciente del estado físico del defensa, que a día de hoy sigue entrenándose en solitario: "Estamos al tanto a su situación y tenemos un plan para él". Reconoció el seleccionar que "su situación no es la ideal". De ahí que también haya citado a Herman Johansson, del FC Dallas, como reserva para el defensa celeste.

Graham Potter explicó que en la selección son conocedores "en qué etapa de su rehabilitación se encuentra" Carl Starlfelt y los siguientes pasos se deben dar estas próximas semanas para que el jugador del Celta pueda disputar el Mundial. Por las palabras del seleccionador sueco se puede deducir que tras la última infiltración epidural la evolución está siendo positiva por lo que se evitará la intervención quirúrgica.

El seleccionador también explicó los motivos de la convocatoria de Herman Johansson "para que nos dé cobertura en los dos partidos de Estocolmo. Pero creemos que Carl podrá acompañarnos al Mundial". Si el defensa celeste está en condiciones de disputar el Mundial el central del FC Dallas abandonará la concentración tras los partidos ante Noruega y Grecia.

Sobre las ausencias de los jóvenes talentos como Roony Bardghji, Hugo Larsson o Williot Swedeberg reconoció que "son conversaciones muy difíciles. Entiendo que les resulte duro. Es brutal. Es un sueño mundialista que se desvanece. Lo asimilaron muy bien. No es nada personal. Es una decisión que hay que tomar. Con 26 jugadores, la edad y la experiencia son importantes".