Alberto Bravo 02 MAY 2026 - 17:34h.

Permanecerá en reposo varias semanas, después se evaluará una posible intervención quirúrgica

Giráldez, Iago Aspas y su estado físico: "No es fácil mi situación, tengo que decir la verdad"

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VigoEl Celta de Vigo desveló este pasado viernes que Carl Starfelt tiene una hernia discal que le hará perderse lo que resta de temporada con casi total seguridad. En dos o tres semanas evaluarán, tras la visita a un prestigioso neurocirujano especialista en espalda, si debe someterse a una intervención quirúrgica. Su presencia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá peligra. Claudio Giráldez fue preguntado por la lesión del defensa, quién es el principal culpable y cómo se encuentra su futbolista.

El cuerpo técnico había gestionado las cargas de Carl Starfelt ante los problemas físicos que estaba atravesando en los últimos meses. Reservaban al sueco en Liga para tenerlo listo en Europa League. Todo se agravó con su participación con Suecia. Los dos partidos que disputó clasificatorios para el Mundial terminaron con una lumbalgia que le obligó a parar. Al no haber apenas evolución la consulta con un especialista determinó que sufría una hernia discal.

Claudio Giráldez no quiso culpar a Suecia o su jugador del agravamiento de sus problemas físicos. Entre bromas dijo que la culpa era "de toda Suecia, del país entero". Ya en serio aseguró que no tenían "ninguna" responsabilidad. "Es un jugador que ha sido llamado por la Selección. Todos quieren estar con sus selecciones, es un orgullo para ellos como para cualquiera de nosotros representar a nuestro país, y ha tenido mala suerte de lesionarse", explicó el técnico celeste.

Recordó el entrenador que se trata de "un problema que ya tenía y que le había dado la lata durante el año. No hay que dar más importancia" más allá de que es "un problema" existente en el mundo del fútbol: "Es una cosa que te puede pasar. Ahora hay que intentar que se recupere lo antes posible y que pueda ver la luz cuanto antes que lo está pasando mal".

Confesó que Carl Starfelt "está en un momento fastidiado" por eso quiso públicamente "mandarle toda nuestra y nuestro apoyo". Además aseguró que su jugador sabiendo cómo es "va a volver antes de lo que todos esperamos".

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No quiso ponerle una fecha de regreso ni especular si podría llegar a jugar algún partido antes de la finalización de la temporada: "A ver cómo evoluciona este tratamiento que está teniendo. No tenemos que ponernos fechas, simplemente que se recupere bien, que pueda estar tranquilo y pueda volver a ser competitivo". "Tengo claro que lo va a volver a ser. No sé cuándo pero está claro que lo va a volver a ser", concluyó Claudio Giráldez.

Ahora Carl Starfelt, tras una nueva infiltración epidural, deberá esperar dos o tres semanas. Dependiendo de su evolución se determinará si debe someterse o no a un procedimiento quirúrgico para subsanar esa hernia discal. En caso de tener que pasar por el quirófano puede estar de baja de tres a seis meses, dependiendo de la gravedad de la lesión.