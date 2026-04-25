Alberto Bravo 25 ABR 2026 - 15:23h.

El sueco, que no ha logrado jugar en las últimas semanas, podría perderse lo que resta de temporada

Lesiones de Swedberg y Matías Vecino: parte médico y tiempo de baja de los jugadores del Celta

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VigoCarl Starfelt sigue sin evolucionar de la lesión en su espalda. La lumbalgia no mejora a pesar de los esfuerzos del jugador y de los servicios médicos del Celta de Vigo. El central sueco se infiltró para poder jugar el partido de vuelta ante el Friburgo y no hubo mejoría. De hecho está viendo los partidos del Celta en Balaídos de pie al no poder estar sentado. Ante los nulos avances el doctor García Cota, jefe de los servicios médicos celestes, ha decidido que un especialista explore al jugador.

"Carl Starfelt va a ver a un especialista en espalda esta semana. No ha avanzado, no ha mejorado y es un poco incógnita cuándo va a poder estar y cuándo le van a remitir las molestias", avanzó Claudio Giráldez al cuestionado por la evolución de la lesión del central nórdico.

El entrenador explicó que "de momento, Cota ha decidido que lo vea un especialista, que lo vea esta semana, y a ver si pronto está". "La situación está un poco parecida, no ha cambiado. Creo que, pese a que tiene menos dolor, sigue impidiéndole, y a ver cómo va evolucionando", agregó Claudio Giráldez.

"Confiamos en que, en cuanto le baje el dolor, pueda tener poco a poco una evolución más rápida de la que está teniendo ahora, y a ver si el especialista le da algo de luz. Pero bueno, son temas que tampoco conozco en profundidad como para poder explicarlos aquí con detalle", siguió explicando el técnico celeste.

Lo cierto es que la nula evolución en la lumbalgia que sufre Carl Starfelt provoque cierto pesimismo en su tiempo de recuperación. Ante el Villarreal no estará y tampoco parece que tenga tiempo para estar listo contra el Elche el próximo 3 de mayo. De hecho no se descarta que la temporada esté completamente finalizada para el central sueco.

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Ha jugado todo el curso con molestias en los isquiotibiales derivados de unos problemas de espalda que ya le obligaron a parar en más ocasiones. El sueco solo ha disputado 19 partidos de Liga este curso ya que el cuerpo técnico ha tenido que gestionar sus cargas para darle mayor importancia a la presencia de Starfelt en la Europa League, donde jugó once encuentros.

Con LALIGA EA SPORTS a menos de un mes para su finalización la participación de Carl Starfelt en los que resta de temporada no está garantizada. Esto dejaría al sueco también en el alambre para disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con su selección. La visita al especialista podrá arrojar algo más de luz a una lumbalgia que le ha hecho perderse los seis últimos partidos de Liga y la vuelta ante el Friburgo de la Europa League.