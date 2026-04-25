Alberto Bravo 25 ABR 2026 - 12:04h.

El técnico del Celta confiesa que "me gusta liderar la idea del equipo, la táctica y la gestión humana"

Formado en el Madrid pero con filosofía Barça: Cruyff, Guardiola y Luis Enrique, sus referentes

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VigoClaudio Giráldez lleva algo más de dos años llevando las riendas del primer equipo del Celta de Vigo tras diez años trabajando en sus categorías inferiores. El técnico porriñés, forjado en A Madroa como entrenador, logró salvar al equipo del descenso. En su primer año completo clasificó a los vigueses para la Europa League y en esta segunda campaña alcanzó los cuartos de final de la competición continental sin dejar de luchar por repetir experiencia en el Viejo Continente.

"Cuando estás en un filial tienes que estar preparado para que llegue ese momento. Para mí es un sueño entrenar en Primera División. Llevo mucho tiempo trabajando para poder ser profesional de esto, y además en el club del que soy aficionado desde niño", recordó en una entrevista en Brands and Players.

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De ese salto desde el Celta Fortuna al primer equipo destacó que "al final sigues dirigiendo a un grupo humano con distintas formas de ser y diferentes egos, pero con un sentimiento común. Todos tienen miedos, inquietudes y sueños. Se trata de conocer a las personas y encontrar el equilibrio para que el equipo funcione. Además, tuve la suerte de que ya conocía a muchos jugadores de ese vestuario".

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Confiesa que en ese debut ante el Sevilla, con el Celta al borde del descenso, "fuimos un poco inconscientes. Todo fue tan rápido que el día a día no te permite ver la dimensión de lo que tienes entre manos ni la dificultad que suponía, ni la repercusión de un posible descenso. Lo vivimos como una motivación y una ilusión. Cuando lo conseguimos, entonces fuimos conscientes de lo importante que era mantenernos en Primera".

Agradecido al Celta por su confianza

En estos dos años son varias las ocasiones en las que el club y el cuerpo técnico han renovado su contrato. En la última la vinculación entre ambas partes llega hasta el 30 de junio de 2028. "Es una muestra de confianza muy importante. Desde que estoy en el primer equipo hemos tenido tres revisiones de contrato, y eso te hace sentir cariño y recompensa por el trabajo. Estoy muy contento de poder seguir en el club de mi vida", destacó Claudio Giráldez.

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Pros y contras de ser entrenador: "Prefiero el anonimato"

Como entrenador revela que lo que más le gusta y motiva es poder ejercer de líder de una idea y un grupo: "Me apasiona el fútbol desde niño y siempre lo he visto de forma colectiva. Me gusta liderar la idea del equipo, la táctica y la gestión humana: motivar, equilibrar y conectar con los jugadores".

Por contra confiesa que no le gusta haber perdido el anonimato que tiene una persona normal: "No me gusta ser conocido. No me gusta la exposición en la vida personal. Agradezco el cariño de la gente, pero prefiero el anonimato".

Debido al grado de exigencia de su profesión Claudio Giráldez busca desconectar "con el cine, conciertos o pasando tiempo con mis hijas. También viajando y saliendo del entorno habitual". En su ocio no existen las redes sociales: "Prefiero mantenerme al margen. Me gusta vivir la vida real: conversaciones cara a cara, sobremesas… Las redes te mantienen demasiado conectado".