Alberto Bravo 23 ABR 2026 - 18:26h.

Se aprobará el retranqueo de los colectores paralelos de saneamiento en los aledaños de Tribuna

Rafael Louzán, presidente de la RFEF: "Esperemos que FIFA acepte Vigo como sede del Mundial"

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VigoAbel Caballero, alcalde Vigo, ha avanzado que la Xunta de Goberno Local aprobará este viernes el retranqueo de los colectores paralelos de saneamiento en los aledaños de la grada de Tribuna del Estadio Municipal de Balaídos. El regidor vigués ha calificado esta inversión como "fundamental" ya que "forma parte importantísima de las obras necesarias en el campo de Balaídos para el Mundial de fútbol del año 2030".

El coste de la inversión alcanza los 2.821.000 euros y tendrá un plazo de ejecución de 14 meses. Según relató Abel Caballero se trata de una obra de gran envergadura con la que se podrá realizar la ampliación de la Grada de Tribuna para que Balaídos alcance un aforo de 43.000 espectadores, como exige la FIFA para albergar partidos del Mundial 2030 que se celebrará en España, Marruecos y Portugal.

Abel Caballero destacó que "será una intervención de gran envergadura en las infraestructuras de saneamiento" al tratarse del retranqueo de dos grandes colectores, del Río Lagares y de la Rúa Fragoso, muy pegados a la Grada de Tribuna. El regidor explicó que la actuación prevista con estos dos colectores "es retranquearlos, lo que requerirá un volumen de excavación de 8.500 metros cúbicos".

El alcalde entiende que esta obra, necesaria para ser sede del Mundial 2030, deberá estar sufragada a partes iguales por la Xunta de Galicia y la Diputación de Pontevedra: "La Xunta tiene que pagar un tercio, la Diputación un tercio y el Concello, a través de Aqualia, el tercio restante; les giraré el tercio que les corresponde, que es prácticamente un millón de euros".

"Vamos a ver si no pagan o si siguen en este empecinamiento de que Vigo no sea sede del Mundial", agregó un Abel Caballero que volvió a atacar a Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, y a los grupos municipales del Partido Popular y Bloque Nacionalista Galego porque "están a la contra" mientras subrayaba que "la obra físicamente se aprueba" este viernes en la Xunta de Goberno Local.