Alberto Bravo Vigo, 10 ABR 2026 - 11:18h.

Fija en más de 800.000 euros anuales el canon al Celta por el estadio

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El Concello de Vigo ha dado luz verde a la concesión del Estadio Municipal de Balaídos al Real Club Celta de Vigo por un periodo inicial de 50 años, prorrogable hasta un máximo de 75, en un acuerdo que redefine por completo las condiciones económicas y de gestión del recinto.

La nueva concesión establece que el club deberá abonar un canon anual de 802.837,93 euros, una cantidad que será actualizada cada año en un 2%. Este pago, que tiene naturaleza de tasa, se calcula en función del valor económico del uso del estadio —tanto deportivo como comercial— descontando los costes que asume el propio club.

El importe deberá pagarse en un único plazo anual y su impago podrá acarrear sanciones de hasta el 100% de la cantidad debida, además de posibles consecuencias administrativas.

El Celta asume todos los gastos del estadio

Más allá del canon, el elemento central del acuerdo es el traspaso al Celta de la práctica totalidad de los costes asociados al estadio. El club se compromete a asumir “todos los gastos” derivados de la conservación, mantenimiento, reparación, limpieza, seguridad y funcionamiento de Balaídos.

Esto incluye desde el mantenimiento del césped y las instalaciones hasta los sistemas de vigilancia, estructuras, fachadas o suministros, así como los impuestos que graven el inmueble. De hecho, el cálculo del canon tiene en cuenta estos gastos, que superan el millón de euros anual entre mantenimiento del terreno de juego, seguridad y conservación estructural.

Obligación de conservar y mantener en condiciones óptimas

El acuerdo impone al club la obligación de mantener el estadio en perfecto estado durante toda la concesión, bajo supervisión municipal. El Concello se reserva el derecho de inspeccionar las instalaciones y exigir las reparaciones necesarias en cualquier momento.

El incumplimiento grave de estas obligaciones puede suponer incluso la resolución anticipada de la concesión, además de indemnizaciones económicas relevantes.

Uso exclusivo y explotación a largo plazo

A cambio, el Celta consolida el uso exclusivo del estadio, donde deberá disputar sus partidos como equipo local durante toda la vigencia del contrato.

El modelo busca garantizar la viabilidad económica de Balaídos trasladando al club la gestión integral del recinto, liberando al Concello de los elevados costes de mantenimiento de una infraestructura diseñada para el fútbol profesional.

En definitiva, el acuerdo fija un equilibrio entre ingresos públicos estables —a través del canon— y una cesión a largo plazo que convierte al Celta en responsable directo de la conservación y explotación de uno de los principales equipamientos deportivos de la ciudad.