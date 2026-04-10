Alberto Bravo 10 ABR 2026 - 00:31h.

"Se ha juntado un partido muy bueno del Friburgo y un partido malo nuestro", confesó el entrenador

Iago Aspas apunta a la magia de Balaídos tras caer goleados en Alemania: "Quedan 90 minutos"

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VigoClaudio Giráldez, entrenador del Celta de Vigo, consideró justo el resultado porque, a su juicio, el Friburgo fue "muy superior" a su equipo, al que ve "con recursos" para darle la vuelta a la eliminatoria. "Sí, veo posibilidades de pasar, Creo que tenemos recursos para hacerlo, que tenemos mucho margen de mejora del partido de hoy", aseguró el porriñés como también lo hicieron pesos pesados del vestuario como Iago Aspas y Borja Iglesias. "Nos darán por eliminados, eso nos va a hacer más peligrosos", sentenció.

"Es fundamental, en este momento, el empuje de tu gente, el tener mayor número de recursos posibles dentro en la convocatoria", afirmó en rueda de prensa el porriñés. "Tenemos soluciones para darle la vuelta al partido. Hemos estado mal, nos han pasado por encima, es una realidad. Han sido mejores, han tenido mucha más intensidad que nosotros. Han ganado muchos duelos, mucho balón dividido. No hemos sido capaces de estar precisos", confesó el preparador celeste.

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Aún así se mostró esperanzado de cara al duelo del próximo jueves en Balaídos: "Creo que en nuestro campo el partido va a ser totalmente distinto. En la eliminatoria anterior del Friburgo ya se vio la diferencia que puede haber en este momento de la temporada cuando juegas en casa o fuera".

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Giráldez pidió a sus jugadores "aprender" de los errores cometidos en este primer partido: “Hoy no hemos sido el equipo que somos. Esto es un palo porque no hemos estado bien en ninguna fase del juego, hemos tenido momentos de sufrir".

En este sentido, apuntó que durante la temporada ya han sido capaces de reponerse "de situaciones parecidas", por eso insistió en la importancia de creer en la remontada: "En ningún momento hemos estado precisos ni hemos apretado bien. Los tres goles son tres errores demasiado graves para poder competir un partido a estas alturas de la temporada en esta competición".

Quiso insistir en que no hay que dar al Celta por muerto: "El partido se acaba aquí hoy y en la eliminatoria quedan 90 minutos. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Hemos hecho un partido malo a nuestro nivel y tenemos que centrarnos en nuestro nivel, en mejorar nuestro nivel".

"Creo que tenemos recursos para poder darle la vuelta a la eliminatoria. Estoy convencido de ello. Tenemos también gente que vamos a recuperar para el partido de vuelta. Creo que nos hace más fuertes. Tenemos más recursos para poder hacerles daño, para poder sorprenderles. Y creo que también es fácil mejorar la situación que hemos tenido hoy. Y con nuestra gente vamos a ser mucho más fuertes. Es cuestión de que hagamos un gol rápido. Y a partir de ahí creo que todo el mundo va a querer estar convencido. Hay que pelearlo hasta el final".

Continuó con su mensaje de esperanza: "Creo que todo el mundo sabe que tenemos recursos para hacer daño. Evidentemente, todo el mundo está fastidiado ahora mismo. Tenemos mucha ilusión en el partido. Creo que nos ha pasado incluso ese exceso de ilusión y de responsabilidad. No tenemos nada que perder ahora mismo. Todo el mundo nos dará por eliminados y creo que eso nos va a hacer más peligrosos"