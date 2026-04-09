Alberto Bravo 09 ABR 2026 - 23:49h.

El moañés confesó que el segundo gol del Friburgo "fue un mazazo"

Alemania consigue pleno de triunfos y presiona a España por la plaza extra de Champions League

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VigoIago Aspas, el capitán del Celta de Vigo, reconoció tras la dura derrota ante el Friburgo en la Europa League, que el segundo tanto del equipo alemán les hizo "mucho daño". Aún así el moañés, como también aseguró Borja Iglesias, ve capacitado al equipo para remontar la eliminatoria en Balaídos apoyado por el celtismo desde las gradas.

"Han sido superiores a nosotros, sobre todo físicamente porque no hemos estado todo lo cómodos que nos gustaría. Hemos tenido diez o quince minutos buenos, del diez al veinticinco, en el que hemos empezado a soltarnos un poco más, pero el mazazo del segundo gol nos ha hecho mucho daño", indicó el celeste en los micrófonos de Movistar +.

El atacante, que entró en la recta final del partido sustituyendo a Ferran Jutglà, no escondió la superioridad del rival, pero advirtió de que "quedan 90 minutos en Balaídos" y su equipo ya ha demostrado este curso que puede "plantar cara a cualquier rival".

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Iago Aspas pidió "pasar página" y centrarse en el "importante" duelo del domingo contra el Real Oviedo porque "todos hubiéramos firmado estar sextos en LaLiga, casi con opciones de entrar en Liga de Campeones, y jugando los cuartos de la Liga Europa".

"Tenemos que ser optimistas con lo que viene y no rendirnos. Esperemos que queden muchas noches por escribir en Europa", manifestó el delantero moañés. Sobre su posible renovación de contrato emplazó a todo el mundo a hablar de ella el próximo jueves si el equipo es capaz de remontar ante el Friburgo.