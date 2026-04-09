Alberto Bravo 09 ABR 2026 - 22:56h.

Todo el equipo naufragó ante la intensidad y juego alemán con una defensa que se quebró en cada ataque

Giráldez traza un plan para el regreso del lesionado Carl Starfelt

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VigoEl Celta de Vigo dice prácticamente adiós a la Europa League tras caer goleado en Alemania. El Fribugo, que jugó con los celestes durante todo el encuentro, tiene pie y medio en las semifinales tras ganar 3-0. El 2-0 con el que se llegó al descanso fue hasta corto. El Friburgo impuso su ritmo de juego. Los de Claudio Giráldez, absolutamente superados, buscaban sobrevivir. En el segundo tiempo tampoco apareció el cuadro olívico. Ginter, con un gol tras saque de esquina, sentenciaba el partido y la eliminatoria. Estas son las notas individuales de los jugadores del Celta de Vigo en el partido de la ida de los cuartos de final de la Europa League ante el Friburgo en el Europa-Park Stadion.

(4) Andrei Radu: encajó pronto el 1-0 en un disparo a media altura al palo largo al que no llegó. Tampoco pudo hacer mucho más en el 2-0 en un bombardeo de nueve disparos antes del descanso. En la segunda parte tuvo menos trabajo pero tampoco realizó una sola parada de cierto mérito.

(4) Javi Rodríguez: muy superado en los primeros minutos ante Grifo, Mazambi y Suzuki. Buscó asentarse pero no era la noche de la zaga celeste. Rozó la amarilla en un agarrón sobre Mazambi. Sustituido al descaso.

(3) Joseph Aidoo: como el resto de la zaga no encontró respuesta a lo que estaba sucediendo en el campo. Los costados habían caído y los centrales tuvieron que aguantar el chaparrón. Matanovic fue un dolor de cabeza para el ghanés. Rozó el penalti ante Mazambi. Otro partido en el que sus opciones de renovar se reducen todavía más.

(4) Marcos Alonso: achicando balones desde el arranque. Despeje tras despeje ante un Friburgo muy superior. No pudo darle aire al equipo con sus desplazamientos en largo, que los delanteros no eran capaces de ganar. Su veteranía le hizo ser el defensa que mejor soportó el acoso rival.

(2) Óscar Mingueza: sufriendo ante Grifo. Mal en el primer gol, con una falta innecesaria y sin encimar al rival. En el segundo le quitó la pelota a Sotelo, mejor perfilado para despejar la pelota. Partido muy deficiente del catalán en defensa. Solo una jugada de cierto mérito en ataque. Lleva varias semanas a un nivel preocupante.

(4) Hugo Sotelo: solo pudo imponer su ritmo unos minutos, tras el 1-0. Invisible en labores defensivas y sin ideas en ataque. No encontró un solo espacio en la zaga alemana. Algo mejor en los minutos que disputó en la segunda parte, con un Friburgo que cedió metros.

(5) Ilaix Moriba: con corazón no llega. Intentó igualar la intensidad rival. De los pocos que pudo robar algún balón. Aún así no fue suficiente en ningún momento. De los pocos que no le perdió la cara al encuentro. Estuvo mejor con Vecino a su lado.

(5) Sergio Carreira: le costó en el arranque. Se fue soltando con el paso de los minutos se fue asentado e intentado darle algo de criterio a un Celta muy desdibujado. Providencial en el 62' cortando el avance de Suzuki que se plantaba solo ante Radu. Imposible de explicar que Ginter, en el 3-0, fuese su par. Casi 30 centímetros de diferencia entre ambos.

(3) Ferran Jutglà: no pudo girarse ni una sola vez en la primera parte, jugando en el perfil diestro. Casi nada que rescatar en la primera mitad. En la segunda se fue al lado izquierdo. Pasó igual de inadvertido hasta que fue sustituido. Un robo de balón y muchos metros corriendo detrás de la pelota.

(4) Borja Iglesias: apenas le llegaron balones en la primera mitad. Además le costaba llevarse algún duelo contra los centrales. Solo en el descuento de la primera mitad pudo entrar en el área rival con el balón medio controlado. No está en un buen momento de forma y se nota en cada una de sus acciones. Su primer disparo, por encima del larguero, llegó en el 69'.

(3) Williot Swedberg: sustituido en el descanso tras pasar prácticamente inadvertido en el primer acto. Es casi imposible rescatar una sola jugada positiva del sueco. Erró varias de las pocas entregas que realizó y no pudo generar una mínima sensación de peligro.

También jugaron en el Celta de Vigo

(5) Fer López: tuvo el 3-1 que le hubiese dado un hilo de esperanza al Celta para la vuelta. Le quiso pegar con la zurda y no le salió. Tuvo varias conducciones ante un rival que les dejó jugar más.

(4) Jones El-Abdellaoui: buscó darle mordiente al costado derecho. Lo hizo en los primeros compases de la segunda parte. Poco a poco fue desaparenciendo.

(5) Matías Vecino: entró para darle más mordiente e intensidad al Celta. Se notó su jerarquía pero el Friburgo estaba muy bien asentado en el campo.

(-) Pablo Durán: con su empuje el Celta se fue arriba en un par de ocasiones. Le puso su habitual corazón.

(-) Iago Aspas: muy poco del capitán. Entró con el partido muy cuesta arriba y no le llegaron balones.