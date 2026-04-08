Alberto Bravo 08 ABR 2026 - 12:49h.

Chiño toma el testigo de las leyendas Nocho y Celestino, las mascotas del Celta de los años noventa

Concello y Celta cierran la concesión de Balaídos por 50 años: "Principal icono deportivo de Galicia"

Compartir







VigoComo si de un fichaje se tratara, el Celta de Vigo informó este martes de que la gaviota ‘Chiño’ será la nueva mascota oficial del club, al que llega para "reforzar el vínculo entre el equipo y su afición, aportando un perfil diferencial dentro de la entidad celeste". Se trata de una gaviota, animal icónico de la Ría de Vigo, nacida según el club en As Illas Cies.

En tono de humor, la entidad presidida por Marian Mouriño señala que desde la dirección deportiva se valora especialmente su "autenticidad y esencia viguesa". "Es un extremo oportunista que destaca por su agilidad en situaciones imprevisibles, una notable habilidad en el robo de pinchos en terraza y gran potencia en el disparo biológico. Sinceramente, no tengo claro qué significa nada de esto", ironizó Marco Garcés, director de fútbol del Celta.

Chiño toma el testigo de las leyendas Nocho y Celestino, las que fueron mascotas del Celta en los años noventa, y firma con el club vigués hasta final de temporada "a cambio de varios trozos de pan duro y un cubo de sardinas, lo cual aumenta la sensación de que hay muchas esperanzas depositadas en él".

Comunicado oficial

El Celta y la gaviota viguesa Chiño han alcanzado un acuerdo para su incorporación como nueva mascota oficial del club, vinculándose a la entidad celeste hasta final de la presente temporada.

Natural de las Illas Cíes, Chiño llega para reforzar el vínculo entre el equipo y su afición, aportando un perfil diferencial dentro de la entidad celeste. Desde la dirección deportiva se valora especialmente su autenticidad y esencia viguesa, en una incorporación que, si bien no responde a los parámetros habituales del mercado, contribuye a enriquecer el proyecto social y emocional del Celta.

“Es un extremo oportunista que destaca por su agilidad en situaciones imprevisibles, una notable habilidad en el robo de pinchos en terraza y gran potencia en el disparo biológico. Sinceramente, no tengo claro qué significa nada de esto”, declaró Marco Garcés, Director de Fútbol.

A lo largo de su trayectoria ha desarrollado una carrera poco convencional, pero constante, siendo habitual en entornos costeros de alta exigencia y mostrando una gran adaptación a espacios urbanos. “Lo importante es participar. Esta primera alta en la Seguridad Social a mis 36 años es un triunfo para mí y para todas las de mi especie”, declaró un Chiño emocionado e incrédulo a partes iguales.

Chiño toma el testigo de las leyendas Nocho y Celestino —mascotas noventeras del Celta— y firma con el club vigués hasta final de temporada a cambio de varios trozos de pan duro y un cubo de sardinas, lo cual aumenta la sensación de que hay muchas esperanzas depositadas en él.

El club da la bienvenida a Chiño, confiando en que su presencia aporte cercanía, identidad y, en la medida de lo posible, cierta profesionalidad en su comportamiento dentro y fuera del terreno de juego.