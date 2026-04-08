Marián Mouriño, al frente del EuroCelta: "Trabajamos para que esto se pueda repetir más veces"
"Siempre salimos a ganar, doy por bueno cualquier resultado que sea una victoria", aseguró en Peinador
VigoA poco más de 24 horas para que el Celta de Vigo afronte el partido de la ida de los cuartos de final de la Europa League ante el Friburgo la presidenta del club, Marián Mouriño, aseguró que trabajan para que esto no sea una mera anécdota. Estos son los quintos cuartos de final de la Europa League que disputa en su historia el Celta. "Trabajamos para que esto se pueda repetir más veces", destacó.
Partido ante el Friburgo: "Pues muy contenta, ¿no? Creo que estamos todos muy ilusionados. No pensábamos, o al principio parecía difícil estar hoy ya aquí, jugándonos estos cuartos, ¿no?, y con muchísima ilusión, ambición y ganas de que ya llegue mañana".
Celtismo: "Ha sido espectacular lo que el celtismo ha demostrado. Ha acompañado en todas las eliminatorias. Es verdad que Friburgo es un destino más complicado por los horarios, los vuelos, y aun así 900 personas van a estar ahí alentándonos. Es importantísimo, los sentimos muchísimo cuando están y nos acompañan durante todo el partido".
Celtismo de la diáspora: "Lo vivimos en la pretemporada, que la verdad es que fue muy bonito porque muchísima gente se acercó de allí, de Alemania, de Suiza, y nos acompañó. Y ahora también tenemos algunas peñas que nos van a acompañar, y la verdad que es una forma también de acercarnos, de conocernos, de vernos y de que nos sientan más cerca".
La vuelta, en Balaídos: "Creo que es importantísimo cerrar con nuestra gente, ¿no? Esta eliminatoria, estar en casa, acompañados, con Balaídos lleno, como está rugiendo ahora en estos partidos y estas temporadas, así que importantísimo cerrar en casa".
Superstición: "No, la verdad es que no soy tan supersticiosa ni me acuerdo y tal, pero bueno, llevo toda la emoción y las ganas y las buenas vibras de todo el celtismo que me acompaña".
Quintos cuartos de final para el Celta en Europa: "Muchísimo orgullo. La verdad que todo ha sido como un sueño y lo que se está viviendo en todos los aspectos, ¿no?, y sobre todo en lo deportivo, que es lo más importante… increíble, la verdad".
Nerviosismo: "Pues la verdad que me siento contenta, muy contenta, muy ilusionada con ver todo lo que está pasando. Y a veces piensas cómo hemos llegado hasta aquí, yo que estoy aquí, está pasando esto. No es todos los años y han sido pocas veces las que hemos podido disfrutar esto, pero trabajamos para que sean más veces".
Cómo está la plantilla: " La verdad es que estamos todos tan unidos alrededor del proyecto que es que ya los veis: salen y se creen que pueden ganarlo todo, conseguirlo todo, remontar partidos, venirse arriba en los momentos más difíciles… con lo cual los veo bien, muy, muy enchufados".
Récord de temporadas en Primera: "Lo decía la anterior vez que viajamos, en el aeropuerto, que había que celebrar primero esa permanencia. Yo creo que ya la tenemos, aunque no sea matemáticamente. Son muchas temporadas en Primera y yo creo que eso le da una estabilidad al proyecto… esta solidez, estabilidad que se ha conseguido en el Celta es digna de admirarse, de valorarse y de que sigamos así".