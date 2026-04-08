Alberto Bravo 08 ABR 2026 - 11:16h.

El sueco no se ha recuperado de sus problemas de espalda tras jugar dos partidos con su selección

Claudio Giráldez recupera a Iago Aspas y Matías Vecino

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VigoEl Celta de Vigo viaja este miércoles a Basilea para tomar un autobús camino a Alemania. Así se desplaza la expedición celeste para disputar este jueves, en el Europa Park Stadium, la ida de los cuartos de final de la Europa League ante el Friburgo. En la misma no está Carl Starfelt. El central sueco no se ha recuperado de los problemas de espalda con los que llegó de sus compromisos internacionales con su selección. El defensa se una a una importante lista de bajas.

Claudio Giráldez, ante uno de los partidos más importantes de la temporada, no podrá contar con Miguel Román, Hugo Álvarez y Carl Starfelt. Todos ellos por lesión. Tampoco estará Javi Rueda, que deberá cumplir un partido de sanción por acumulación de amarillas.

Carl Starfelt, que ha estado entrenándose de manera individual, sigue lastrado por una lumbalgia. Hugo Álvarez sufre un esguince de tobillo izquierdo lateral de grado II tras la dura entrada de Unai Núñez en la victoria celeste ante el Valencia en Mestalla. Miguel Román, con una fractura en el pie izquierdo, se pierde lo que resta de temporada.

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En la expedición celeste está Andrés Antañón, volante ofensivo del Celta Fortuna. También viaja a Friburgo Franco Cervi, uno de los descartes habituales. El argentino aún no ha jugado un solo minuto esta temporada. El 30 de junio, junto a Mihailo Ristic y presumiblemente Joseph Aidoo, dejarán de formar parte del Celta.

Lista de convocados

Portería: Andrei Radu, Iván Villar, Mar Vidal.

Defensa: Javi Rodríguez, Sergio Carreira, Álvaro Núñez, Óscar Mingueza, Manu Fernández, Yoel Lago, Carlos Domínguez, Joseph Aidoo, Mihailo Ristic.

Mediocampo: Hugo Sotelo, Ilaix Moriba, Matías Vecino, Fer López, Andrés Antañón.

Delantera: Iago Aspas, Pablo Durán, Franco Cervi, Ferrán Jutglá, Williot Swedberg, Borja Iglesias, Jones El-Abdellaoui