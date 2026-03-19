Alberto Bravo 19 MAR 2026 - 21:43h.

Los vigueses, tras eliminar al Olympique de Lyon tendrán el factor campo en todas las eliminatorias

Cuadro de Europa League 2026 y cruces de cuartos de final

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VigoEl duelo entre el Friburgo, ganador por un global de 5-2 contra el Genk, tras su triunfo por 5-1 en la vuelta, y el Celta de Vigo, que se clasificó con una victoria por 0-2 ante el Olympique de Lyon, es la primera eliminatoria confirmada de los cuartos de final de la Europa League.

El encuentro de ida será en Alemania y el choque de vuelta en el estadio de Balaídos de Vigo. El primer partido se disputará el jueves 9 de abril mientras que el encuentro de vuelta será el 16 de abril.

El primer partido será en Alemania al haber ganado el conjunto gallego al primer clasificado de la fase liga, el Olympique de Lyon, por lo que asume esa posición en los emparejamientos a la hora de configurar el factor campo frente al Friburgo, que fue séptimo.

Los de Claudio Giráldez, que se han enfrentado a los tres equipos franceses de la competición, ha logrado este jueves su primera victoria en tierras galas en su historia. Anteriormente habían caído ante el Lens y el Olympique de Lyon con Víctor Fernández de entrenador.