Miguel Casado 19 MAR 2026 - 19:27h.

Polémica en la primera parte del Olympique - Celta

El bajón de Fer López, su rol en el campo y la explicación de Giráldez: "A veces esa locura mía..."

Compartir







El inicio del partido de octavos Europa League entre el Olympique de Lyon y el Celta de Vigo ha quedado marcado, sin duda, por las decisiones del colegiado. En el primer minuto de juego, Irfan Peljto, colegiado del colegiado, no señaló un penalti para el equipo gallego que parecía muy claro, pero un cuarto de hora tarde dejó a los franceses con uno menos por una acción polémica.

Moussa Niakhaté clavó los tacos en la cara interna del tobillo de Javi Rueda al borde del área gala y el árbitro, sin pensárselo, mostró la cartulina roja directa al central senegalés. La jugada parecía no dejar ninguna duda. Y así lo explicaban los expertos arbitrales en X.

"Niakhaté y Rueda disputan el balón; el jugador del Celta se hace con él, pero recibe una entrada del rival que le hace torcerse el tobillo. Juego brusco y grave. Roja", analizaba Mr. Asubío.

Archivo VAR iba por la misma línea. "Si bien el jugador senegalés no impacta con la totalidad de la plancha, mantiene la pierna abajo, poniendo en peligro la integridad de Javi Rueda", explicaba la cuenta de X para justificar la no intervención del videoarbitraje.

Santi Cañizares les lleva la contraria

Santi Cañizares, que pasó por las filas del equipo celeste, era el encargado de comentar el partido en Movistar + y sus palabras dejaron claro que no estaba de acuerdo con la expulsión a Niakhaté.

"Para mí es imprudente, por supuesto. Pero es una tarjeta amarilla, un accidente del fútbol. Es un juego peligroso, pero no tiene gran intensidad", decía el que fuera portero de la Selección Española.

"Del mismo modo que antes debió pitar penalti, ahora yo creo que no debió dejar al Olympique con 10. Son decisiones arbitrales que están condicionando el partido y que desde mi punto de vista no son así, pero es verdad que se puede defender todo con la cantidad de argumentos que hay siempre", añadía.

"Claro que es peligroso ir con la pierna por delante. Claro que clava los tacos, pero ¿con qué intensidad? ¿Suficiente como para ser expulsado? Para mí no, pero para el árbitro sí", aseguraba.

"No se puede dejar a un equipo con 10 por este tipo de accidente. Disputar una pelota, ir con la pierna levantada y acabas impactando en el tobillo. Le puedes hacer daño, claro que sí, pero por eso es una tarjeta amarilla. Pero no me parece juego peligroso brusco como para ser tarjeta roja", completaba Cañizares en Movistar +.