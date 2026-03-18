Alberto Bravo 18 MAR 2026 - 19:38h.

El canterano ha jugado en tres posiciones distintas en los últimos tres partidos

Fer López y Hugo Sotelo, fútbol de salón en la medular del Celta: "Muy buena pareja para dominar"

Compartir







VigoClaudio Giráldez, entrenador del Celta de Vigo, analizó en la rueda de prensa previa al partido de la Europa League el rendimiento que está ofreciendo Fer López. El canterano, cedido hasta final de temporada por los Wolves, ha sufrido un pequeño bajón que puede ser fruto, tal como confesó el técnico porriñés, del uso que hace de su futbolista en distintas posiciones del campo lo que le está obligando a aprender qué debe hacer en cada una de las mismas.

"Si lo pongo en tres posiciones distintas es porque creo que lo puede hacerlo bien en las tres. Puedo decir lo mismo Mingueza, Carreira, Jones, Hugo, Pablo o Ferrán, que podrían ser los jugadores que movemos de posición o más variabilidad nos dan en el juego. Forma parte de su valía como futbolistas", explicó Claudio Giráldez.

PUEDE INTERESARTE Convocatoria del Celta ante el Lyon: tres bajas y la novedad de Antañón

El entrenador destacó que "Fer tiene la capacidad de jugar en varias posiciones. En muchos partidos es un 'ocho' perfecto para el equipo. En otros partidos es un 'diez' perfecto para el equipo y en otros partidos es mejor dejarlo libre que es lo que pretendíamos en el partido del Madrid y que desde su buena ocupación de espacios nos dé salir de situaciones de presión en la que no estamos cómodos".

Continuó el porriñés desgranando lo qué puede dar el centrocampista a todo el equipo: "Es capaz individualmente, aparte de lo táctico, de hacernos salir de presión o hacernos jugar. A veces esa locura mía, entre comillas, de modificar posiciones lleva a que si no tienes más tiempo y más continuidad no te encuentres del todo cómodo".

También apuntó que con jugadores tan jóvenes como Fer López "hay una parte de esa adaptación que tenemos que tener con un jugador que estaba muy acostumbrado a jugar en ese flanco interior derecho y que se adapte a otras posiciones. Por eso hablo que hay que tener paciencia y más con los que llevan tan pocos partidos".